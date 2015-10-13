又一家央行要宽松了！美联储对全球担忧恐成现实

美国、加拿大和日本周一(10月12日)因假日休市，这让市场多少有些冷清。但是周一澳元、纽元在美国休市以及日前美联储加息预期受到巨大打击的时候继续大举反攻。此前两大大洋洲国家商品货币一直受到美联储加息预期的影响汇率保持低迷，近期疲软的非农数据以及偏鸽派的美联储9月会议纪要都让加息预期大受打击。这给了澳元、纽元反击的机会。

美联储官员们在假日里也得不到休息。周一美联储票委、亚特兰大联储主席洛克哈特以及芝加哥联储主席埃文斯均在不同场合发表讲话。洛克哈特仍然保持一贯的鹰派立场，坚持认为年内加息是明智之举，并认为美国劳动力市场仍然在接近充分就业。而埃文斯周一的讲话中并没有像之前一样明确表示不支持年内加息，而是再次强调渐进的加息过程比首次加息时间更为重要。埃文斯同时表示了对通胀水平的担忧。美联储两大票委的言论对于市场预期美联储决策起到很大作用。但是近期非农和会议纪要等因素已经大大打击了市场对于美联储加息预期，期货市场联邦利率期货显示，市场已经认为10月会议加息可能很小，12月加息可能也较之前出现大幅下滑。

美联储一直在做近10年来首次加息的准备，但全球各国央行近年来普遍实施宽松政策刺激经济。周一宽松大军中又添了一位新成员。新加坡金管局周一开始放松货币政策以支持受到中国增长放缓影响的国内经济。坡元周一兑美元下跌。全球除了美联储和英国央行在准备加息之外，大部分央行在考虑刺激经济政策，这使全球经济的衰退担忧不断加大。

原油市场周一也再次传出不利消息，OPEC月报显示，9月因全球需求上升，该组织9月原油产量报3157.1万桶/天，创下2012年以来最高水平。报告中OPEC成员国表现出明显的坚决态度，认为需求升高以及高成本的原油生产商退出市场将会解决目前基本面的供过于求问题。但目前OPEC的高产政策使国际原油市场供应过剩严重，周一油价也继续下跌。

洛克哈特继续保持鹰派立场 埃文斯强调加息过程比开始时间更重要

美国亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一讲话重申支持在年底加息，他同时力挺美国通胀和就业，认为劳动力市场已经接近充分就业。

洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说中，重申他支持在年底加息。他表示，“10月或12月可能是升息的适当时机，但仍然要看数据情况。重点是有序地升息，不至于“很快地”倒退 ”

他表示，“‘可能’有足够的数据供10月会议升息使用，但12月数据更多。”

对于美国的通胀和就业市场，洛克哈特持相当乐观的态度。他认为，美联储的2%通胀率目标发生改变的可能性很小。

他说道：“就业市场已接近充分就业。每月新增就业岗位超过10万个就足以推低失业率。”

对于近期金融市场的波动，他对最近金融市场波动下降感到满意，但市场不确定性仍需纳入考虑。

谈及中国经济对于美国可能产生的影响，洛克哈特指出，中国经济放缓不太可能直接影响美国经济，但欧洲对中国敞口较大并可能因此间接影响美国。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周一重申，美联储确切加息时间并没有维持慢速加息那么重要。埃文斯表示，通胀带来的压力在2016年中期前不会消退，并再次强调他本人倾向加息路径非常平缓的立场。

埃文斯认为，全球经济的现状比我们想象的要更糟糕。他表示美国经济最大的风险来自于全球经济状况，尤其是中国经济放缓。疲软的全球经济增长将压制新兴经济体。埃文斯预计，到2016年联邦基金利率将维持在1%下方，核心通胀率到2018年都可能低于2%。

而在劳动力市场方面，埃文斯也表示美联储已经在就业市场上取得很大成就，目标已经达成。由于经济周期持续改善，预计制造业将由此获益。但通胀方面，美国消费者的能力不如亚洲金融危机时期；他仍为低通胀担心。

美元指数徘徊低位 澳纽携手反弹

周一欧市盘中，美元兑一篮子主要货币在三周低位附近徘徊，因外界怀疑美联储(FED)年底前是否会升息。澳元/美元涨至七周高点0.7360美元，上周已上扬4%，录得2011年底以来最大单周涨幅。纽元/美元周一单日涨幅超过0.8%，日线接近七连阳。

美联储二号人物、副主席费希尔(Stanley Fischer)近期对12月升息机率发表模棱两可的谈话。市场本预期12月肯定升息，但有关中国及发达经济体能否承受美元升值的担忧加剧，打破了这种肯定看法。

一些分析师对过去一周大宗商品相关货币的涨势感到惊讶。“我个人原认为涨势应该停了，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说道。“这可能还要持续一阵子，直到各种货币都回升至8月11日所及水准。如果是这样，就澳元来看，可能会升至0.74美元左右。”

美联储措辞变温和推动美元/欧元较今年高点已经大幅下挫。但美元过去一周的困境主要与新兴市场反弹，以及澳元和纽元等大宗商品相关货币有关。

新加坡加入宽松大军 全球经济衰退担忧蔓延

新加坡金管局料将在本周放松货币政策以支撑经济，因第三季经济或已陷入衰退，对新加坡而言这将为全球金融危机以来的首次。

正如亚洲许多其他地区一样，倚重贸易的新加坡经济也因中国经济放缓而受到重创；在出口剧挫的情况下，制造业纷纷减产，迫使韩国、台湾、印度等地决策者大举祭出刺激举措以恢复增长活力。

参与调查的25位分析师中，有15位预计金管局将放松政策。在预计放松政策的分析师中，有七位预计金管局会降低坡元名义有效汇率(NEER)区间斜度，四位认为会降低坡元NEER区间中点。三位分析师预计降低斜度并重新设定中点，一位分析师预计斜度为零并扩大NEER区间。

降低斜度意味着向中性立场的转变，金管局当前的政策是允许坡元NEER区间“温和逐步”升值。也有分析师预期不会放松政策，他们指出金管局上次会议强调了劳动力市场趋于紧俏，有推升通胀的风险。

根据路透调查的25名分析师中大多数人的意见，新加坡金管局料将追随政策放松俱乐部的脚步，在周三(10月14日)发布半年度评估时出台今年的第二次放松性政策举措。由于通胀率较低，而且迹象显示新加坡经济可能已陷入衰退，多数分析师认为金管局没有理由不放宽政策。

“鉴于技术性衰退的风险，我们预计金管局将选择进一步放宽政策，”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan在研究报告中称。

另一项路透调查显示的预估中值预计，新加坡三季度季调后国内生产总值(GDP)萎缩0.1%，幅度小于第二季的萎缩4.0%。这将符合技术性经济衰退的定义，是新加坡自2008年-2009年初金融危机最严重时期以来，经济首次出现技术性衰退。新加坡政府将在金管局宣布货币政策决定的当日，公布第三季GDP初值。

OPEC月报出炉 9月产量创三年新高 供过于求恐延续很久

石油输出国组织(OPEC)周一(10月12日)在月度报告中表示，受到2016年原油的需求将走强预期的推动，该组织9月份原油产量报每天3157.1万桶，创2012年以来最高。

OPEC在月报中指出，“虽然去年非OPEC国家供应的增幅是全球原油需求增长的两倍多，但预期这一关系今年将反转，并在2016年进一步放大。”

月报称，“这应当会减少市场供应过剩并且导致对OPEC原油的需求升高，带来更为均衡的油市基本面。”

OPEC提高2016年该组织原油需求预估51万桶/日至3082万桶/日，同时调降2016年全球原油日需求增长预估4万桶至125万桶，2015年预估提高4万桶。

同时，OPEC引述其他消息来源称，9月OPEC原油日产出增长11万桶至3157万桶/日，创自2012年来的新高。

当前，OPEC预预计2016年非OPEC原油日供应萎缩13万桶，这主要是受到低油价导致美国及其它地区供应下降的影响。

日内，科威特石油部长Ali al-Omair讲话称，目前石油输出国组织(OPEC)内部并没有任何要求改变产量上限的呼声，他并表示，高成本产油方退出市场，可以帮助提振2016年油价。

之前，高盛日内发布报告警告称，如果当前的供应过剩发展到超过物流与存储能力的程度，原油价格可能跌到生产成本水平。

高盛表示，“基本面仍然疲弱，我们认为油市严重供应过剩。三个月、六个月和12个月西德克萨斯中质油(WTI)价格预估分别为每桶42、40和45美元。”