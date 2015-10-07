欧元/美元10月7日技术分析

周三(10月7日)亚太时段早盘，欧元/美元承压在1.1270下方。汇价日内最高触及1.1275，最低下行测试1.1261。以下为日内欧元/美元后市技术前景分析。

北美时段早盘美元跳水，因商品价格继续反弹，WTI期油突破48美元/桶，金价挑战逼近1150美元，美股也大幅高开，但收盘前回吐日内所有涨势。欧元/美元在前半段窄幅波动，徘徊于1.12附近，欧洲时段陷入区间震荡。宏观数据清淡，德国8月工厂订单下降1.8%，美国8月贸易帐赤字扩大至483亿美元，为5个月以来最大。消息提振美股，因出口放缓进一步打压美联储年内加息预期。

欧元/美元飙升至日高1.1274，交易于周一区间内，日图仍陷入三角形。短期内，1小时图上行动能减弱，不过汇价仍远高于均线，技术指标开始在超买区域附近呈疲态。4小时图20SMA目前走高至1.1200附近，动能指标转跌，目前跌破100，而RSI持平于58附近，限制进一步上涨。此外汇价接近中心水平，若未来几天没有突破则失效。周三顶部位于1.1285，而底部位于1.1160。

支撑位：1.1245、1.1200、1.1160

阻力位：1.1285、1.1335、1.1370