高盛：美联储加息将等到2016年 甚至更晚

近日美国国债上下波动，周一(10月5日)因遭到市场的抛售，10年期美债收益率一度创下两周以来的最大升幅。然而，国际顶级投行高盛集团(Goldman sachs)却表示，美联储会将计划中的加息举措推迟至2016年，甚至更晚。

虽然12月加息依然是高盛的基本假设，但是该行驻纽约首席经济学家Jan Hatzius在一份致客户的报告中写道，产出增速和就业的放缓可能成为理由，让美联储“在长得多的时间里，到2016年，甚至更晚的时间里”把政策利率维持在接近零的水平。

虽然包括美联储主席耶伦(Jannet Yellen)和纽约联储主席为杜德利(William C. Dudley)在内的官员之前都表示，预计美联储将于年内加息，但期货市场的交易员们已经下调了美联储今年加息的预期。

堪萨斯联储主席乔治(Esther George)和旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周二(10月6日)都将会发表讲话。

BMO Capital Markets驻纽约利率策略师Aaron Kohli表示：“如果美联储在更长时间里维持利率不变，那么会增加未来出现通胀的风险。所有的央行都处在宽松模式，或是不加息的模式。似乎美联储在未来几个月中都不能够加息。”

据彭博编撰的期货数据显示，美联储今年加息的概率已经从8月底的60%跌至了36%。这一计算基于一个假设，在加息后，有效的联邦基金利率均值将为0.375%，而现在为0-0.25%的区间。

上周，美国非农就业报告显示，雇主增加的雇员数量不及经济学家预期，且薪资升势停滞，使得10月27-28日美联储采取行动的几率降至仅有8%。

高盛的Hatzius表示：“在产出和就业方面如果出现更多坏消息，那可能导致货币政策前景出现重大转变。因此，未来几个月经济和就业市场数据可能比以往更加重要。”

除了推迟首次加息的时间以外，交易员还同样预计美联储将以更慢地步伐加息。当前交易员预期在2016年12月前加息2次以上(一次25个基点)的概率降至有65%，而今年年初这个概率曾为100%。

Investec Asset Management驻伦敦固定收益负责人John Stopford称，“美联储之前已经表态，如果按照计划其将一年加息大约1个百分点，或是以这样的步伐行动。然而眼下市场正质疑美联储这样的预期，并认为之后会以一年半个百分点，甚至更少的步伐加息。”