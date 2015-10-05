预测

欧元/美元 60分钟观点

5 十月 2015, 16:11
Teng Li
Teng Li
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预测适用于接下来的 60 分钟 + 随时管理您的风险。 

分析：进一步下降，市场动态消极，我们预计价格走势将趋向于图表上的红色支撑位。 RSI技术指标呈现进一步向下趋势。

应考虑的策略： 买入跌

 

#欧元/美元, 15分钟条形图