焦点：非农风暴过后央行周席卷而至 小心引爆全球疑虑

上周五(10月2日)公布的年内最差美国非农数据一石激起千层浪，不过时至周一盘初，美元收复部分失地，美元指数缓缓脱离周五触及的近两周低点。

就在市场万众瞩目中，美国劳工部上周五公布，9月非农就业岗位增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。市场人士原本预计9月非农就业岗位增加20.3万。由于美国新增就业岗位只达到14.2万人，为今年最差水平，薪资水平波动不大，而平均小时薪资月率仅为持平。该数据为美国年内加息蒙上阴影，加大美元抛盘力度。

尽管美联储料仍将于不久的未来自2006年以来首度升息，对加息时点的不确定性，令美元走势陷于区间波动。

相形之下，部分投资者认为，日本央行最早可能在周三的下一次政策会议上，进一步采取宽松举措，这令日元上行空间受限。

巴克莱银行(Barclays)在给客户的报告中称：“尽管美国非农就业报告后，联邦公开市场委员会(FOMC)恐将推迟加息直至明年1季度，但我们仍相信美国是为数不多的能够促进通胀的经济体，因其劳动力市场相对紧俏。”

IMF会议会否引爆终极疑虑？

本周英国央行、日本央行以及澳洲联储均将公布利率决定，而国际货币基金组织(IMF)在秘鲁首都利马召开的年会更是关注焦点，届时决策者将重点讨论中国经济放缓及其对于其他地区的影响。

中国制造业活动在9月录得萎缩，令人担忧该国经济降温幅度较数月前预计的更快，最新的非农数据更是给全球经济前景增添阴影。

全球股市纷纷下跌，美国股市录得2011年以来最大的季度跌幅。因此由全球主要央行行长与财长组成的IMF代表可能会向中国寻求定心丸，希望中国即使不能止住经济滑坡。

北欧联合银行(Nordea)的分析师Amy Yuan Zhuang表示，“出于对经济急剧放缓的担忧，未来两年他们可能会推迟结构性改革，并采用‘旧常态’手段来支撑经济，也就是依靠信贷扩张和公共投资。尽管金融市场动荡，但我们仍然预期软着陆是未来两年最可能出现的情形。”

会议纪要能否透露更多线索？

北京时间周五(10月9日)凌晨2:00，美联储将公布9月货币政策会议的会议纪要。虽然9月美联储会议并未决定加息，但经济学家和投资者都将仔细观察9月会议纪要中任何涉及美联储观点的蛛丝马迹。

美联储在9月17日结束的货币政策会议中维持近零利率不变，认为美国国内经济温和扩张，就业稳步增长，失业率下降，不过近期全球经济和金融局势可能在一定程度上限制经济活动，可能会给短期通胀率造成进一步的下行压力。

会后美联储主席耶伦在新闻发布会上表示，仍预计今年年底以前加息，10月27-28日的美联储会议依然有行动的可能。耶伦提到，美联储主要聚焦中国和其他新兴市场，并强调了对中国经济下行风险和决策能力的担忧。

上周四耶伦又重申，预计将于今年晚些时候加息，称联储决策者不认为近期经济和金融形势会严重影响到联储政策路径。重要的并非首次加息的“精确时点”而是整个利率路径。她说，将“在未来数年内以非常渐进的节奏”加息。

作为全球最大经济体，美国是对中国曝险最小者之一，而9月会议记录将会给出今年是否加息的强烈信号。

瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)表示，“美国对海外经济的曝险相对较低，这使其一枝独秀，不仅直接国内消费与投资较低，甚至在投资领域，鉴于美国出口份额较低，其用于支持出口能力的投入可能比其他经济体低得多。”

不过也有分析师表示，9月会议记录可能不如美联储主要官员近期的言论强硬。疲弱的就业报告增强了对于9月会议记录的上述预期。

英、日、澳央行开会——宽松仍是主调？

英国央行(BOE)并不渴望在升息方面争当第一，周四将会按兵不动。分析师预期这次仍然只会有一名委员投票赞成升息，该央行的首次加息时间将远在美联储之后。在美国非农就业数据公布之后，市场对于英国央行2007年以来的首次升息时间的押注推后了几个月。

瑞银(UBS)英国利率策略主管John Wraith表示，现在市场预期英国央行将在2017年年初前后升息。他说：“非农数据冲击了人们对于美联储的预期，肯定会影响对于英国利率的展望，市场人士担心，其他地区的经济放缓，比如中国和新兴市场，将会波及迄今为止表现尚好的经济体，包括英国。”

日本似乎处于衰退边缘，日本央行短观调查报告显示情况恶化。然而，该数据预计不会足以促使日本央行周二和周三开会时推出更多的刺激措施。

相反，日本央行可能至少要等到10月末的会议，届时会有更新的经济预测出炉。但一直等到明年初的可能性更大，届时中国经济放缓的冲击情况会更加明朗。巴克莱分析师并指出，“日本经济成长恶化并且通胀前景疲弱，日本央行及早行动的压力加大，现在预计日本央行可能在10月30日会议上出台额外刺激措施，而不是等到2016年4月会议。”

澳洲联储周二开会时预计也将维持利率不变，并可能未来一年都保持不变，认为澳元跌至2009年中以来的最弱水准，缓和了不利的情况，足以冲淡矿业荣景结束后的经济疲态。

澳洲联邦银行(CBA)在客户报告中表示：“我们可以预见到的会促使澳洲联储考虑再度降息的唯一情景，是全球经济成长前景急剧恶化，同时本地经济和就业市场随之恶化，目前，出现这种情景的可能性似乎很小，而且也许需要中国和其他亚洲经济体发生经济崩溃。”