黄金周评：非农爆冷黄金怒放 多头下周欲奠定胜局

9月28日至10月2日当周黄金市场综述：本周金融市场的目光聚焦美国9月非农，现货黄金也在五连阴之后终于爆发。美国劳工部周五公布的数据显示，美国9月非农就业仅增加14.2万人，远不及预期，并创下自今年3月来的低位，这也让市场对于美联储年内不会加息的忧虑加剧，美元短线急跌，现货黄金则大受鼓舞。数据公布之后，金价最高触及1141.40美元/盎司，收于1137.90美元/盎司。日线级别中，现货黄金再度上测1140阻力，MACD有金叉迹象，短线有望延续升势，多头或迎来上测1156/1168的良机。

国际金价当周开于1145.86美元/盎司，最高触及1147.90美元/盎司，最低下探1104.12美元/盎司，收盘报1137.90美元/盎司，较上周收盘下跌近10美元。

国际银价开于15.05美元/盎司，最高上探15.30美元/盎司，最低触及14.35美元/盎司，收于15.23美元/盎司，较上周收盘上涨0.14美元。

当周要闻盘点：

全球市场遭遇“黑色星期一” 金价一夜暴跌20美元

由于近期美联储年内加息的预期再度升温，而周一中国公布的经济数据又大幅走软，加剧了市场对其经济放缓的担忧，最终引发大宗商品下挫，现货黄金一夜暴跌20美元。

中国国家统计局周一公布的数据显示，8月全国规模以上工业企业利润同比下滑8.8%，创出至少4年来最大降幅，可能是传统增长引擎正在熄火的最新迹象。其中，中国煤炭开采和洗选业利润总额下滑64.9%，石油和天然气开采业下降67.3%。

中国财政部周一公布，今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%，为15507.4亿元人民币，降幅较1-7月的2.3%明显扩大，而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。

周一现货黄金下跌逾1.2%，黄金创下逾两周来最大跌幅，触及1127.70美元/盎司日低；现货白银暴跌超过2%,最低下探14.45美元/盎司。而现货铂金更是大跌3.3%，刷新919.80美元/盎司的逾六年低点。

此外，有“商品之王”之称的全球最大商品交易商——瑞士嘉能可集团(Glencore)股价暴跌29.4%，创下史上最大单日跌幅，这也拖累了金银的走势。

Altavest Worldwide Trading的联合创始人Michael Armbruster表示，“交易员们担忧全球股市进入新的熊市，上一次这种情况发生，黄金的表现并不好。”

Armbruster称，“交易员们在需求清仓的时候，任何东西都会被清掉，包括黄金持仓。后市对黄金而言，重要的问题在于是否能够重新受到避险需求的推动。”.

帮助管理着170亿美元资产的BB&T Wealth Management高级副总裁Walter “Bucky” Hellwig称，“目前依旧缺乏支持金价上涨的因素，耶伦关于可能会在年底前加息的话暗示美元会走强，那对于黄金来说不是好消息。”

巴克莱表示，黄金ETF过去两周的流出减轻，主要是投资者在联邦公开市场委员会（FOMC）最后一次会议后削减风险敞口。该机构称，“尽管美联储9月的会议维持鸽派，金价上涨，黄金ETF在随后的三天流出。然而，上周四（9月24日）黄金ETF录得8月以来最个大流入，达4.2吨，终止了9月稳定小幅流出的趋势。”

同时，美国金币自7月以来持续强劲。9月以来，美国铸币厂金币销量达到11.0万盎司，超过了8月的销巴克莱称，“自7月金价调整以来，美国金币零售成为需求的一个亮点。7月和8月销量年率分别增长469%和268%，而9月已经比去年同期增长79.0%。”

中国8月末黄金储备增加1% 为连续第三个月增持

据中国人民银行(PBOC)官网周三公布的数据显示，截止今年8月末，中国黄金储备规模较7月的5393万盎司再度增加1%，至5445万盎司，同时也是连续第三个月增持。

数据还显示，截止8月末，中国黄金储备总价值为618亿美元，7月末为592亿美元。

中国国家外汇管理局周三发布的《2015年上半年中国国际收支报告》中提到，近期人民银行按照国际货币基金组织(IMF)数据公布特殊标准(SDDS)公布了黄金储备数据。截至2015年6月末，我国黄金储备规模为1658吨，较上次(2009年4月)公布规模增加了604吨。

今年7月，中国央行时隔六年之后首次公布黄金储备，数据显示2009年以来黄金储备累计增长57%，这也意味着中国超过俄罗斯成为全球第五大黄金持有国。

市场分析人士指出，中国加入了俄罗斯和哈萨克斯坦增持黄金资产的阵营，并每月发布储备数据，表明其向越来越透明转变。中国正在致力于提高数据质量，加大在大宗商品交易上的立足点，并推动人民币国际化进程。 中国8月允许人民币贬值，并宣布要向更加市场化的汇率机制迈进。

Australian Bullion Co.驻悉尼首席经济学家Jordan Eliseo在中国黄金储备数据发布前称，“中国囤积实物黄金的行为可能会持续一阵子。眼下，黄金在中国外汇储备中的配置还极低，尤其是与许多发达国家相比。”

近年来，包括俄罗斯在内的一些国家一直在择增持黄金，这也一改之前20年大部分央行卖出黄金的局面。

世界黄金协会数据显示，黄金资产只占到中国外汇储备的约1.6%，美国占比高居73%，德国占67%，法国和意大利都占到65%。

美国9月非农“惨不忍睹” 现货黄金多头扬眉吐气

美国劳工部周五(10月2日)公布的非农就业数据大幅低于市场普遍预期的20.3万，仅增加14.2万，令市场大跌眼镜。这一数据料将令美联储年内加息预期快速降温。数据发布之后，美元指数短线急跌至95.24，现货黄金则受到推动一举突破1130美元/盎司，最高触及1137.80美元/盎司。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增长14.2万个，8月数据大幅下修至增长13.6万个岗位，初值为17.3万，此前市场普遍预期8月非农将会向上修正。这两个月的就业增长创下一年多以来最低，可能引发对于中国引领的全球经济放缓正削弱美国经济力道的担忧。

数据还显示，美国失业率维持在5.1%，维持在2008年以来最低水平；美国9月劳动力参与率62.4%，是1977年10月份以来最低水平；前值62.6%美国9月平均时薪较前月持平，美国9月每周平均工时为34.5小时；美国9月民间部门岗位增加11.8万个， 美国9月制造业岗位减少0.9万个，美国9月政府部门岗位增加2.4万个。

数据公布之后，现货黄金扩大涨幅，最高触及1137.80美元/盎司；现货白银扩大涨幅，最高触及15.05美元/盎司。

疲软的非农报告辩护了美联储上个月推迟加息的决定。随着海外市场经济放缓、美元走强和油价走低，这阻碍了美国出口和制造业的增长，并提高了雇主招聘员工之前犹豫的风险。

据美国联邦基金利率期货显示，美国9月非农数据公布后，交易员认为10月加息的几率为5%，此前预期为14%；认为12月加息的几率为28%，一个月前为60%；明年1月加息的几率为37%。

知名外汇网站ForexLive分析师Adam Button撰文称，此次非农就业报告是四大糟糕的信号，分别是：1.疲软的9月整体非农就业数据；2.疲弱的前值修正值；3.疲软的薪资增速；4.疲弱的就业参与率。

Button表示，投资者“可以忘了10月加息”，目前在该月加息的概率为零。这份报告如此糟糕，以至于引发外界猜测，美国经济正在减速，且8月市场动荡已经扩散至实体经济。

Brean Capital LLC驻纽约宏观信贷策略主管Peter Tchir表示，“近期不太可能加息，目前我认为这将是一个政策错误。”