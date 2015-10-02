世界银行行长：新兴市场将遭遇经济增长放缓

世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)周四表示，新兴市场在短期内将面临经济增长放缓的难题。

金墉在接受CNBC采访中表示，“有许多阻挠因素，其中很大一部分原因是全球大宗商品价格下跌并且还在持续下跌趋势中，还有一部分原因是中国经济增长放缓。”

据周四公布的中国财新PMI数据显示，9月中国财新制造业采购经理人指数(PMI)终值47.2，较初值47略有回升，但低于上月终值，降至六年多新低。

作为衡量制造业景气程度的重要先行指标，该数据已连续七个月低于荣枯线50，表明制造业仍处于萎缩区间，但下降趋势有所缓解。

金墉表示，美联储有可能于近期开启加息，这将限制新兴市场吸引投资，“各方面因素都表明，全球经济将放缓，尤其是新兴市场。”

值得注意的是，世行行长金墉和国际货币经济组织总裁拉加德的观点非常一致。周三，拉加德在接受CNBC采访时称，新兴市场将迈向连续第五年增速放缓。

然而，里士满联储主席Jeffrey Lacker向《华尔街日报》表示，美联储仍可能在本月加息。美联储于9月议息会议上决定暂缓9月加息，该决定宣布当时曾给了新兴经济体一些“呼吸空间”。

但是金墉警告称，美联储若年内若加息将给新兴市场（尤其是那些与大宗商品贸易联系紧密的国家）带来非常严重的后果。

“原油和天然气生产商已经处境艰难，但是我们看来，价格还将下降很长一段时间。如果伊朗石油涌入市场，我们预期原油价格还将再下跌10美元/桶。”

过去一年中，美国原油价格跌超45%，2015年已跌超20%。