【美股收盘】大幅收高 但本季录得四年来最大跌幅

美国股市周三(9月30日)大幅收高，因投资者从遭到重创的股票中趁低吸纳且生物科技类指数反弹。不过，本季美股录得2011年来表现最差的一季。

道琼工业指数收高235.57点，或1.47%，至16284.70点；标准普尔500指数收高35.94点，或1.91%，至1920.03点；Nasdaq指数收涨102.84点，或2.28%，至4620.17点。

本季，道指劲跌7.6%，标普500指数挫跌6.9%，NASDAQ指数大跌7.4%。在9月，道指下挫1.5%，标普500指数大跌2.6%，NASDAQ指数劲跌3.3%。

在第三季大部份时间，全球市场走势震荡，因担心中国经济放缓和美联储升息时机存在不确定性。投资者担心美国将监管药物价格，引发生物科技股连续下跌了七天。

周三成交放量，根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约85.2亿股，高于过去20个交易日的日成交均值72.8亿股。

纽约证交所涨跌股分别为2340和758只，比例为3.09:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2063和783只，比例为2.63:1。

有3只标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低；有22只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，179只触及新低。

周三数据显示9月美国民间就业人数增幅好于预期，点燃了周五非农就业数据良好的希望。

美联储曾表示，需要看到就业市场进一步改善及有信心通胀将上升，美联储才会升息。通胀仍低于美联储的2%的目标。

耶伦上周表示，美联储仍可能在年内升息。美联储将在10月27-28日召开政策会议。

“我认为没有特别原因带动股市今天上涨。市场是严重超卖，”ITG销售交易部门主管Brian Fenske称，“当所有人迅速作空，市场倾向出现这种反弹。”

投资策略师及交易商表示，对预期股市在周三的涨势将可持续是言之过早。不过，Fenske表示，与其尝试押注美联储利息的时机，投资者不如现在将焦点放在经济数据和下周开锣的美国企业第三季业绩期。

标普500指数的10大类股全数上涨，由非必需消费品类股<.SPLRCD>领涨，该板块劲升2.7%。Nasdaq生物科技指数<.NBI>大幅收高4.5%，因投资者在该板块中趁低吸纳，但Nasdaq生物科技指数在9月崩跌11.5%，因美国民主党总统参选人希拉里上周批评药物定价存在问题。

尽管股市近期下跌，促使许多策略师降低对股市表现的预期，但路透调查显示，预计今年底标普500指数将较目前水准上升约11%。