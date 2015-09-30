耶伦、小非农重磅来袭 美元多头能否再获佳音？

周三金融市场将迎接一系列重磅事件：美联储的“一号人物”和“三号人物”——美联储主席耶伦和纽约联储主席杜德利等多名高官将登场讲话；“小非农”ADP就业报告将为周五非农数据提供重大指引；欧元区CPI数据将提供欧洲央行是否会扩大QE的线索。此外，投资者要谨防中国央行在十一长假前意外降准。

因全球股市有所企稳，美元指数周二(9月29日)从95.71的低位升至95.92。但这仍远低于美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)为美国今年稍后加息敞开大门后，于上周五创下的一个月高位96.70。

近期欧美股市再度出现动荡，令美联储加息预期降温，这令美元走势遭挫。北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen说：“市场认为最新一轮避险情绪将促使美联储推迟加息，这拖累了美元，但日元、瑞郎和欧元均上涨。”

Aviate分析师Douglas Morton在报告中表示，中国经济数据疲弱加上因支撑人民币汇率导致的短期流动性严重不足，中国央行(PBOC)在周四前下调存款准备金的概率已经变得“异常之高”。

耶伦领衔重磅人物登场

周三将“一大波”美联储官员将要发表讲话，其中包括美联储主席耶伦、纽约联储主席杜德利(William Dudley)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)以及美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)。

其中，美联储主席耶伦定于北京时间周四03:00在美联储年度社区银行会议上发表讲话。耶伦上周四意外发表鹰派言论，称只要通胀率保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，那她就预期美联储将在今年开始加息。她特别警告称，加息最好不要拖得太久。

耶伦当时在马萨诸塞州阿默斯特演讲时表示：“FOMC大多数成员，包括我自己在内，当前预计这些条件达成后，今年稍晚可能会首次上调联邦基金利率，之后以循序渐进的步伐收紧政策；但是如果经济出乎我们的意料，我们对于合适的货币政策的观点将会改变。”

耶伦在上周讲话中表示，她以及联储其他决策者并不认为全球经济与金融市场的进展，将对美联储政策产生重大影响。这样的信息，再加上耶伦认为近期通胀偏弱可能属于暂时性的观点，令部分投资者感到意外，他们将美联储9月货币政策上的决定视为政策紧缩不再迫切并且可能延至明年的信号。

有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath对此评论称，耶伦的讲话警告9月暂缓加息并不意味着美联储会无限期推迟；耶伦强调了过度推迟加息的风险。Hilsenrath并表示，耶伦的核心观点是通胀压力将于未来几年内开始积聚。

耶伦上述言论提振美元上周走强。美元指数上周上涨约1.4%，为7月中以来最大周涨幅。

澳洲联邦银行(CBA)在研报中写道：“我们仍然认为会在12月加息，但根据耶伦的讲话，美联储有在10月加息的可能。”

不过近期欧美股市再度出现动荡，令美联储加息预期降温，投资者将关注耶伦对此有何新的看法。澳洲国民银行(NAB)资深汇市策略师Emma Lawson表示：“如果她有意针对这一阵子的避险情绪做出什么明确表示，那么她可能会稍微改变一下上周五传达的信息。”

在耶伦上周讲话之后，美联储有不少官员发表看法，表明美联储正接近实施近10年来的首次加息，不过时间点仍不明朗。

纽约联储主席杜德利以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)均表态支持今年加息，但芝加哥联储主席埃文斯则是呼吁让利率维持在近零水准直到2016年年中。

根据彭博在9月25-28日进行的调查，受访经济学家中84%的人预计12月首次加息。但联邦基金利率期货价格显示投资者认为大约40%的可能性在年底前加息。

除了货币政策本身，耶伦的身体状况也受到关注。上周四晚间在一场演讲中，她曾感觉到不舒服，随后她曾短暂寻求医疗救助。

在长篇演讲的最后，耶伦出现了停顿，看上去精力不集中。耶伦说她当时“有大概五分钟”感觉不适。

谈及上周美联储主席耶伦演讲时发生的状况，杜德利在周一的讲话中表示，她的健康状况“良好”。

小非农重磅袭来

北京时间周三20:15，9月份ADP私营部门就业数据将吸引投资者关注。这是首份完全在中国相关担忧情绪在金融市场爆发之后进行的ADP调查。

据外媒调查显示，9月ADP就业人数料增加19.4万人，还是低于20万，也略低于今年以来的平均增幅19.6万。此前8月为增长19万

ADP就业报告所采集的样本来自于约50万家匿名美国企业，每月测算并做季节性调整，因而反映美国非农私企每月就业总人数的变化情况。除此之外，其公布时间为北京时间每个月初第一周的周三晚间，因而较美劳工部的非农就业报告提前，成为非农报告的重要参考并对市场行情做出指引。该报告因此被投资者称为“小非农”。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，9月份非农就业数据是本周最重要的数据。根据彭博调查得出的目前的普遍预估，9月份非农就业人数增加20.2万人。但是在ADP就业数据和ISM制造业数据于这周早些时候发布之后，该预期容易发生变化。

美国9月非农报告定于北京时间周五20:30公布。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国9月新增20.3万个就业岗位，高于前月的17.3万个；失业率料稳于5.1%。

周五的就业数据是在10月27-28日FOMC会议召开之前公布的最后一份就业数据，也是12月15-16日会议前发布的倒数第三份。

今年迄今美国非农就业人数增加170万，推动失业率在8月份降至5.1%，为逾七年来最低水平。

美联储决策官员关注的薪资增长9月预计也将提速。美国9月平均每小时工资年率升幅料自上月的2.2%提升至2.4%。若薪资增速加快，则有望推升通胀更快回升。美联储所青睐的物价指标自2008年4月份以来一直低于其2%的目标。

交易商表示，周五将公布的美国非农就业数据，可能有助于强化或弱化2015年加息的可能性。不论何种情况，报告结果将为美元走势定调。

DailyFX撰文称，如果9月非农数据表明劳动力市场进一步改善，将成为立刻加息的有力支撑因素，8月份的数据已经表明失业率降至七年半低位。

美联储仍处在即将加息的轨道上，当实现2006年来首次加息时，分析师称重点在于其政策正常化的速度有多快。

澳新银行(ANZ)银行分析师团对在报告中写道：“若美联储在近期加息，则短期内可能出现动荡，而本周五美国公布的非农就业数据则将带来事件风险，特别是若该数据被视为是排除/或证实10月加息时，我们不愿排除这样的可能性，然而市场现实状况是加息速度比特定加息时点还重要，若美联储循序渐进，料将限制美债收益率的上涨压力。”

欧元区通胀料提供欧银是否扩大QE的线索

周三将出炉的欧元区9月通胀年率料为零，不过扣除能源价格的核心通胀率预计将连续第三个月位于0.9%。该数据定于北京时间周三17:00出炉。

分析师指出，若整体通胀率为负值，则为3月以来首见，将会强化对欧洲央行(ECB)出台进一步刺激措施的预期，而就在六个月前，欧洲央行才刚启动规模逾1万亿欧元的资产购买计划。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)已经表示，如果通胀和经济增长弱于预期将毫不犹豫扩大量化宽松(QE)项目。

从贝莱德(BlackRock)到太平洋投资管理公司(PIMCO)的基金经理们表示，随着通胀前景疲软，欧洲央行很可能会扩大其购债计划。

欧洲央行在9月3日对其当前计划进行调整，把能够购买的单个债券比例自25%上调至33%，而且德拉基向记者们表示，刺激将持续到2016年9月底，必要时会延后。

意大利联合信贷银行(UniCredit)分析师在研报中称，即便通胀率再次转为负值，通缩风险也较低，因为2014年能源价格重挫带来的基期效应逐渐消退，有可能在年底前推高整体通胀率。

DailyFX撰文称，随着欧洲央行考虑进一步宽松的可能性，欧元区本周公布的采购经理人指数(PMI)和通胀数据将显得重要。