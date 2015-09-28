非农交易小贴士——欧、镑、日本周都会怎么走？

在上周为年内美联储加息预期“背书”之后，主席耶伦(Janet Yellen)让美元如沐春风。

早先市场对于联邦公开市场委员会(FOMC)鸽派立场的市场反应令其感到惊讶，“我们还建议客户逢低吸纳美元。”当前美元行情已强势拔高，很多投资者又开始思考这样的问题，美元是否还会提供这样的低吸机会？

我们看到汇市很快展现出强劲的趋势性行情，但即便像英镑/美元这样跌势凌厉的货币对，仍会有反弹行情出现。不过投资者不能指望在美元行情拔高前的低位再次出现，之后的镑美入场做空点位应跟随趋势逐渐抬高。

在本周中国PMI数据、美联储(FED)官员讲话以及非农就业数据发布期间，我们应寻找在美元回落至上周五收盘价下方的低吸机会。耶伦表示，年内联邦基金利率多半会上调，但若经济形势出乎我们的意料，那么我们对于货币政策前景的判断会改变。

美联储关注的众多数据之一是就业方面，由于诸多经济学家预计9月数据将录得稳步增长，但8月相对较高的薪资增速使9月数据放缓的风险提升。还有诸多问号围绕着9月非农数据报告，因在这样的重磅数据发布前，美元免不了会面临多头结利的压力。

如果就业增速保持强势，小时薪资增势也令人满意，那么投资者将开始提前消化10月美联储加息的预期，但若数据不及预期，美元才会提供更好的逢低吸纳的机会。

在非农数据发布前，投资者可能会在美元/日元于120.50一线找到买入良机，欧元/美元在逼近1.1200时也存在做空机会，不过正如这些点位所反映的，中国数据和美联储官员讲话只能引发温和的美元回落行情。本周即将发表言论的6位美联储成员中，有5位是货币政策决策票委，包括耶伦、埃文斯、威廉姆斯、布雷纳德和布拉德。

美元/日元上周末还受到日本数据弱势的刺激，日本核心CPI年率两年来首次下降，随着安倍经济学举措效应逐渐消退，以及商品价格的跌落，日本在抗击通缩方面后继乏力。本周还有季度短管数据需要投资者加以留意。

欧元/美元目前依然守住1.1087的月内低位，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)鸽派程度陡降限制了欧元的下行空间，超出预期的德国IFO数据也支撑汇价。本周欧元区最为重要的经济数据当属德国失业率，当然德国PMI数据影响也不容小觑。