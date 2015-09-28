巴克莱：重磅非农携CPI齐至 欧美交易如何展开？

正如一直以来的市场定式，每个月的第一个周五，市场注意力都集中在美国非农就业数据上。本周五(10月2日)，美国劳工部将发布9月就业系列指标。

巴克莱银行(Barclays)在最新的市场研报中对数据及相关汇市交易机会做出研判：

我们认为，和市场普遍预期一致，9月非农就业人口将增加20万，其中私营就业增加19万。失业率将稳定在5.1%的水平，薪资年率提升2.4%。我们认为，这些数据是美国就业市场趋紧，以及通胀在未来数月里得到支撑的有力信号。

和其他发达国家相比，我们认为美元的涨势将在兑欧元上集中体现，我们预计欧洲央行(ECB)将在年底前被迫放宽货币政策，从而为支撑通胀提供助力。

至于本周的欧元区经济数据方面，巴克莱认为，结果多半会凸显欧洲央行面临的现有问题：经济活动性并不足以孕育通胀上行压力，从而帮助物价达到央行既定目标：

预计本周三公布的9月份欧元区核心CPI年率将提升0.9%，月率抑或只能持平。周四的制造业PMI终值多半将留在52.0，较8月的52.3以及7月的52.4略有下滑。

这样的低通胀环境以及经济活力的缺乏符合我们对于欧洲央行当前的量化宽松政策(QE)将继续扮演欧元/美元跌势催化剂角色的判断。

虽然我们上修了欧元/美元的汇价预期以配合汇价当前的反弹势头，但欧元区经济和通胀的下行风险将受到中国经济放缓的放大，我们仍预计欧元/美元年底前将跌至1.0300，2016年2季度将跌至平价水平。

欧元最新行情方面，汇价上周收跌，不过位于月内区间内，方向依然不明。数周来，欧美政策的不确定性和风险情绪令投资者陷入徘徊，汇价因而震荡。上周四美联储主席耶伦(Janet Louise Yellen)表示仍可能在2015年加息，美国2季度GDP修正至3.9%，高于初值3.7%，但不足以打压欧元，不过风险厌恶情绪提振欧元。

技术形势方面，汇价短期波动放缓，周初徘徊于1.12附近，日图显示汇价徘徊于均线附近，20日均线位于1.1245附近。动能指标持平于100附近，而RSI也持平50下方，发出中性信号。

4小时图汇价尝试升破20周期均线，技术指标自中线反弹，缺乏动能。区间底部位于1.1080，如破将继续下跌。如突破1.1335多头将受到鼓舞。