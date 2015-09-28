世界看中国：这周这些宏观数据你需“目不转睛”

随着中国经济体量的不断扩大，中国影响力对于全球金融市场的冲击也逐步放大，最新一轮的全球股市调整到美联储(FED)本月的“延后”加息，有不少市场观点认为，相关动因都多少和中国市场有关。

而在中国经济转型过程中将遭遇阵痛以及相关影响不可磨灭的概念取得共识的情况下，中国经济数据对于市场的决定因素也越发不容忽视。具体到汇市方面，与中国贸易往来密切的澳元将尤其受其牵制。

彭博亚洲首席经济学家Tom Orlik(欧乐鹰)撰文称，未来一周，投资者需密切关注中国9月份官方PMI和财新中国PMI终值。他在数据前瞻报告中写道：

中国工业企业利润(9月28日周一)

中国国家统计局周一将公布8月份中国工业企业利润。今年迄今为止，工业产出增长疲软加上价格下跌都拖累了工业企业利润，7月份工业企业利润同比下跌2.9%。对于8月份的数据而言，企业还将遭受股市投资损失，利润疲软对未来投资和薪资增长都将是负面因素。

中国MNI消费者信心指数(9月30日周三)

MNI周三将公布中国9月份消费者信心指数。投资者可能会判断，股市暴跌会打击消费信心。但考虑到仅有一小部分的家庭财富投资于股市，所以影响可能将并不明显。MNI消费者信心指数在过去三个月已经连续上升。其它高频经济指标并不如此乐观。清数银联智策的餐饮服务指数和高档酒店指数8月份双双大幅走低。

中国官方PMI(10月1日周四)

国家统计局周四将发布9月份采购经理指数，财新将公布财新中国PMI终值。财新9月份中国PMI初值从8月份的47.3跌至47，已经降低了市场预期。如果国家统计局9月份的PMI从8月份的49.7进一步下跌，会给中国经济增长减速以及刺激政策未能拉升经济进一步敲响警钟。官方PMI偏重全国规模以上国有企业，这些企业是贷款成本降低和其它政府支持政策的最先受益者

同时定于周四公布的数据有国家统计局9月份非制造业PMI和财新中国服务业PMI。今年大多数时候一直都是服务业相对强劲，抵消了制造业的相对疲软。8月份服务业PMI下滑让这一描述是否继续适用受到怀疑。若9月份服务业PMI进一步下跌，尤其是如果还有迹象表明服务业在裁员，则会是令人不安的迹象。