黄金周评：耶伦"女王"重击黄金多头 下周非农相约再战1150？

9月21日至25日贵金属市场概述：由于受到空头回补、股市下跌以及经济数据疲软等利好因素齐聚，现货黄金本周表现抢眼，单日涨幅一度创下今年1月以来之最，而铂金和钯金则"冰火两重天"。大宗商品：铜价惨跌，遭遇7月份以来最大单周跌幅；美国产量下滑暗示全球供应过剩或缓解，油价反弹。

全球经济担忧挥之不去、欧美股市"时不时"的令投资者大跌眼镜，再加上周初美联储高官之间的口水战，国际现货黄金一路飙升，不过美联储主席耶伦称年内稍晚加息，黄金多头遭到一记重击，自一个月高位回落。

铂金周三触及六年半低位，可望录得7月中来最大单周跌幅，因大众汽车排放丑闻令投资者担心汽车行业对铂金的需求下降。铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂。

钯金本周上扬9%，势将是2011年12月来最大周度升幅，因预期消费者可能不买柴油汽车，购买汽油车。钯金用于汽油车尾气净化催化剂。

大宗商品：期铜价格遭遇7月份以来最大周跌幅，因有迹象显示中国经济减速加剧，令这个全球最大金属消费国需求前景暗淡；油价本周上涨，因美国产量下滑暗示全球供应过剩正在缓解。

国际黄金本周开盘报1139.00美元/盎司，收盘报1146.00美元/盎司，上涨7.00美元，涨幅0.61%；最高触及11516.30美元/盎司，最低下探1121.11美元/盎司。

另外，国际现货白银本周微跌0.06美元，跌幅0.4%。开盘报15.16美元/盎司，最高触及15.24美元/盎司，最低下探14.66美元/盎司，收盘报15.09美元/盎司。

当周贵金属市场要闻盘点：

年内加息或板上钉钉 耶伦女王重击黄金多头

美联储(FED)主席耶伦(Jannet Yellen)周四表示，只要通胀保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，联储将于今年稍晚开始升息。

本周旧金山联储主席威廉姆斯以及亚特兰大联储主席洛克哈特均预计美联储会在今年行动，此二人今年在FOMC都有投票权。

不过，尽管许多华尔街人士仍预计美联储将于今年年底前升息，但低利率或还将持续一段时间。联邦基金期货显示，交易员预计10月加息的概率仅为11%，12月升息的可能性为35%和2016年1月加息的概率为35%。3月升息的利率最大，高达61%。

“美联储通讯社”Hilsenrath认为，美联储主席耶伦今日的发言是在向市场发出警告，即美联储上周维持利率不变的决定，并非央行转向无限期推迟加息的迹象。耶伦强调了过分延迟加息的风险。

经济数据良莠不齐 黄金上or下恐看下周非农？

全美房地产经纪人协会（NAR）周一公布的数据显示，继7月成屋销售总数创下2007年2月以来新高之后，美国8月成屋销售总数年化531万户，环比下跌4.8%，预期为环比下跌1.6%。

数据编撰机构Markit公布的行业调查报告显示，美国9月制造业与前月没有变化，继续以8月的疲弱速度增长。8月的增速为近两年来最慢。

美国商务部周四(9月24日)公布的数据显示，美国8月耐用品订单月率下滑2%，符合市场预期，并创下近三个月低位。

美国商务部周五(9月25日)公布的数据显示，美国二季度GDP终值年化季率小幅上修至增长3.9%，表明美国经济仍在稳步复苏之中。

下周由于非农数据即将出炉，这将为黄金走势带来较大的不确定性，如果非农表现良好的话，将增大美联储年内加息的概率，金价将承压。

央行增持&实物需求 金价或迎来支撑

俄罗斯央行上周五(9月18日)公布了8月黄金储备的数据，结果显示俄央行8月继续在低廉的价格下大量买入黄金储备。8月该央行购买黄金储备的数额达到至少至3月以来的最大水平。

俄罗斯央行数据显示，8月该央行共购入约100万盎司的黄金储备，将该央行黄金储备从4140万盎司提高到4240万盎司。购买数量换算成公吨约为30.5吨，购买量达到6个月以来的最大水平。

俄罗斯目前是世界第六大黄金央行储备量国家，仅次于刚刚更新黄金储备的中国。该央行近年来大量购买黄金储备，自2005年来黄金储备已经增长至之前的三倍，达到1993年以来最大的水平。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，“俄罗斯已经致力于增加其黄金储备很长一段时间了，而目前这一行动的政治味道尤为明显。新兴市场对于黄金的需求继续扩大，这对于黄金价格是明显的利好信息。”

SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量连续第二天增加，升至676.40吨，金价受到支撑。香港政府统计处周四（9月24日）发布的数据显示，8月由香港净流入中国内地的黄金量连续第二个月回升，按月增加7.7%。

凯投宏观(Capital Economics)称，亚洲地区实物黄金的需求会为金价带来更多支撑。预计中国和印度的黄金需求在今年余下时间内持续增加，金价低迷和其它投资渠道的疲软表现将推动黄金的买盘。”

大众汽车丑闻事件 钯金、铂金"冰火两重天"

钯金无疑是本周贵金属市场的大赢家，自周一德国大众汽车曝出排放丑闻后，铂金价格连续大跌至六年半低位，但却帮助钯金当天一度飙升逾7%，并刷新今年7月中旬来高位。

大众汽车是全球销量最大的汽车生产商，该公司周一向美国监管机构承认对检测车辆动了手脚，隐瞒柴油发动机的真实排放情况。

大众汽车首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)周三宣布辞职，公司正面临做出关键决策的巨大压力，自检测门事件爆发以来，股价已狂泻逾30%。

由于投资者担忧汽车行业对铂金的需求下降，铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂，最终拖累铂金价格重挫。不过，现货钯金却一路狂飙，因市场臆测大众汽车丑闻可能令汽油车需求增加。钯金主要被用于生产汽油车尾气净化催化剂。

黄金经纪Sharps Pixley的执行长Ross Norman表示，“柴油汽车作为汽车买家的选择可能受到打击，因为大众汽车排放丑闻，柴油汽车主要使用铂金催化剂。相反地，钯金将从中得益。”