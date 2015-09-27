德银：欧/美走势决定因素完成变革 年底前将持续做空

德意志银行(Deutsche Bank)在最新的汇市研报中依旧看跌欧元/美元前景，并称将在年底前做空汇价至1.0500。

即便处在美元整体强势的大背景中，欧元/美元在整个今年夏季逐级走强，这彰显了汇价摆脱了美元趋势的主导，在涨跌动因上“另辟蹊径”。欧元和美元这两大全球交易最为活跃的币种的负相关性降至年内低点，汇市的结构也出现了相应改变。

的确，在30多个主要金融市场驱动因素中，发现欧洲股市和利率现在是决定欧元/美元涨跌的主要动因，这样的动态联系于美元/日元十分类似。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)的“言论保护”仍不时发威，其实欧元早已兑美元出现高估的情况，因名义和实际利差影响暗示欧元/美元的公允价值已降至1.10下方。

欧元融资头寸的瓦解以及风险厌恶情绪的削弱可能是潜在的驱动因素，但我们认为，相关影响已消化殆尽。

首先，欧洲央行已明确，不会容忍金融市场环境的额外紧缩，而后续风险厌恶情绪将尾随欧洲央行宽松预期对欧元形成新的压制。欧元区加权平均隔夜利率曲线依然反映了市场尚未消化欧洲央行祭出宽松举措的预期。

其次，即便美元多头头寸的累积持续不断，但欧元和日元的空头头寸水平依然处在一年多来的最低状态。因此有充分的资金空间能够重塑美元的总体趋势。

我们依旧看空欧元前景，并倾向于在2015年年底前做空欧元/美元至1.05目标位。

不过正因欧元与美元的负相关性趋弱，在早先的报告中，德银年内迄今为止看好美元2015年的观点开始转向谨慎，理由包括：

1. 美元技术面指向多方力竭

美元贸易加权指数的上升步伐接近历史罕见水平，但这还不是唯一的警告信号……行情演绎至今，美元涨势和1980年代、1990年代以及新世纪初的主要涨势拐头时的形态十分相似。

2. 头寸极端情形令人担忧

价格涨势陷入困顿，头寸形势也“不妙”，历史上， 美元有太多的案例证明，在美联储开始紧缩周期后，市场会进入弱势。

3. 美元涨势超前于基本面优势

除了技术面和头寸分布外，美元的涨势已明显越过经济形势的改善程度。再回到美元与美国-全球数据意外指数的对比上，汇市似乎领先于相对周期全景指数5%以上。