全球金融市场“余震”不断 欧元晚间谨防德拉基放“鸽”

隔夜全球市场意外发生“地震”，大宗商品集体大跌，这也引发市场的避险情绪加剧。欧美股市全线跳水，美国三大股指收盘下挫逾1%。周三(9月23日)欧市盘中，市场恐慌情绪逐渐平复，欧洲各主要股指悉数高开。大宗商品市场也展开反弹，现货黄金回升至1128附近，美国原油期货亦小幅升至47下方。晚间，欧洲央行行长德拉基将在在欧洲议会货币和经济事务委员会的季度听证会上发言，欧元届时恐将视其脸色“行动”。

全球市场从恐慌中回复 中国经济放缓阴影仍笼罩

隔夜全球市场意外发生“地震”，包括黄金、原油、铜和钯金在内的大宗商品集体跳水，这也加剧了市场的避险情绪，并殃及全球股市，欧美股市全线大跌。

现货黄金一度下探1121美元/盎司；白银下跌超过2%,最低下探14.67美元/盎司。铂金跌幅最大，劲跌近4%，并刷新六年半低位。之前大众因柴油汽车尾气排放舞弊引发市场关注，而铂金正用于柴油车催化装置。

欧美股市也是“哀鸿遍野”。欧洲方面，德国DAX指数大跌3.8%，报9570.66点，英国富时100指数收低2.83%，报5935.84点，法国CAC指数重挫3.42%，报4428.51点。美国方面，道琼工业指数收低1.09%至16330.47点；标准普尔500指数收跌1.23%至1942.74点；纳斯达克指数下挫1.5%至4756.72点。

Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示，“拖累市场表现的因素包括中国、美联储和全球经济增长放缓。大众汽车的消息重压汽车股。医疗保健类股也有一些泡沫。”

周三，市场的恐慌情绪逐渐平复，大宗商品市场也展开反弹，欧洲各主要股指悉数高开。现货黄金回升至1128附近，铜价从四周地点反弹，美国原油期货亦小幅升至47下方。泛欧绩优300指数开盘上涨0.1%，英国富时100指数周三上涨0.3%，法国CAC40指数开盘上涨0.3%，德国DAX指数开盘上涨0.2%。

知名技术分析机构FX Empire指出，黄金市场形成短期的支撑图形将会触发足够的买盘，有足够冲动上行。不过如果金价跌破1120的水平，那么会有卖家进场将金价拉低至1100美元/盎司的水平。

对于黄金而言有一个利好因素浮现，印度即将迎来黄金消费忘记或将提振实物需求。通常而言，印度的黄金需求往往会在四季度达到高峰，因为民众会在节日期间以黄金作为礼物。印度四季度首个节日将在9月末正式开始，随后是11月的婚季。不少行业内人士预计，今年四季度印度的黄金需求将攀升至2012年来的最高水平，这将进一步暗示低廉的金价正在刺激亚洲黄金买盘的复苏。

不过，中国经济放缓的阴影仍笼罩市场。日内公布的中国9月财新制造业PMI创下六年半最低位，这也引发离岸人民币兑美元则一度暴跌逾200点。

中国财新传媒公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”显示，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，市场预期为47.5。该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。

数据公布之后，离岸人民币兑美元一度暴跌0.4%，至6.4326元。在岸市场表现则相对稳定，在岸人民币兑美元跌0.12%，报6.3835元。中国股市则扩大跌幅，上证指数最终收盘重挫逾2%。

香港瑞银财富管理的Dominic Schnider表示，“宏观形势并不乐观。最新的PMI数据显示，(中国)上游行业和房地产业形势非常黯淡。”

Schnider预计，市场会意识到经济增长，特别是新兴市场的经济增长将继续放缓，铜价恐将跌至4500-4200美元/吨。

日元独自笑傲非美货币 晚间欧元要小心德拉基放“鸽”

非美货币仍延续总体疲弱的势头，欧元和英镑等货币对美元徘徊于近期低位附近，英镑/美元更是触及两周低位1.5311。不过，日元是一个例外。

欧市盘初，英镑/美元扩大跌幅，汇价最低下探至1.5311，刷新自9月8日来的低位，并有进一步下测1.5300关口的风险。

上周五，英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)讲话称，他认为紧缩政策仍将是遥远的。这一表态也让市场关于英国央行将推迟加息的担忧加剧。

欧元也延续弱势，欧市盘中，欧元/美元窄幅震荡于1.1100附近。之前，有外媒援引交易员的话指出，欧元/美元位于1.1140上方的止损单被触发。

受到避险情绪的支撑，日元近期的表现在非美货币中可谓是“鹤立鸡群”。美元/日元日内弱势震荡于120关口附近，最低触及119.63。

彭博外汇策略师David Finnerty表示，“中国PMI初值跌至六年低点推高市场避险情绪，日元从中获得支撑。美元/日元汇率本周恐将走低，并下探正处于巩固中的三角形态内的支撑位。”

Finnerty指出，若跌破三角形支撑位，美元/日元汇率本周或下看位于9月4日低点118.61的下一支撑。

巴克莱资本(Barclays Capital)认为，“汇价若升至121.30阻力上方，将鼓舞本行看多汇价的观点。初步目标也能指向121.75，进一步目标123.35。根据现有情况，我们倾向于在118.65附近开始逢低做多。”

晚间市场有三大重磅事件需要投资者关注，第一是北京时间晚间20：30公布的加拿大7月零售销售月率，这将对加元走势产生影响；第二是22：30公布的美国上周EIA原油库存变化，这是油市关注的焦点数据；最为重要的自然是晚间21：00欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言。

市场分析人士担心，德拉基可能会在证词中提供进一步刺激措施的暗示。而任何表明欧洲央行将继续保持QE或者增加月度债券购买量的言论都将使欧元处在抛售压力下。

分析人士预计，德拉基或将重申，如果通胀目标处在风险当中，央行随时准备在需要时再次采取行动。

德拉基对于欧元的态度或许也会有所改变。在经历继上半年重挫之后，欧元在中国市场波动以及美联储加息前景不确定之际被视为“避险港湾”，欧元在过去三个月内兑多数十国集团(G10)走强，这显然不是德拉基愿意看到的。

欧市盘中，欧元/美元窄幅震荡于1.1100附近。汇价在上周五美联储宣布维持利率不变之后，最高曾触及1.1459，但随后连续三个交易日走低。

法国兴业银行(Societe Generale)指出，欧元/美元在3月测试完1.05/1.04支撑带后展开了一波持续时间较长的中级反弹，汇价构筑出向上的狭长通道，而这样的形态往往最终将伴随着新一轮下跌。

法兴银行指出，欧元/美元月线级别呈现“射击之星”这一K线形态，短线看则是“头肩顶”，下行风险不容忽视。

该行预计，汇价未来将重新测试1.0800一线，空方抑或对长达几十年的上升通道下轨1.0500/1.0400发起冲击。反弹恐都将在1.1440一线遇阻，更为重要的阻力在1.1565，该位是近期跌势的76.4%回撤位。