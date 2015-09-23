外汇策略师：糟糕PMI推高避险情绪 美/日恐下探三角形支撑位

随着中国PMI初值跌至六年低点推高市场避险情绪和日元，美元/日元汇率本周恐将走低，并下探正处于巩固中的三角形态内的支撑位。

Finnerty指出，若跌破支撑位，美元/日元汇率本周或下看位于9月4日低点118.61的下一支撑。

周三亚市盘中，美元/日元下跌0.3%至119.80。

文章显示，鉴于近来欧美股市呈现下跌态势，本周一直休市的日本股市周四重开时或将下跌，美元/日元汇率将因此而受压。日本市场周三继续因公众假日休市。

Finnerty并称，慢速随机指标D线在54且在下降，发出看跌信号。

中国财新传媒周三公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。这进一步证明中国经济放缓势头的确立。

中国股市受到该疲弱数据的打击，主要股指下跌2%-3%不等。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2%，澳洲股市下挫1.8%，韩国股市跌1%。E-迷你标准普尔股指期货跌1%。

分析师表示，中国增长放缓的最新迹象，可能加大围绕美联储(FED)加息时间的不确定性。美联储上周决定暂不加息。

巴克莱(Barclays Bank)驻新加坡亚太区外汇策略主管Mitul Kotecha说道：“美联储显然对于中国及中国的经济活动格外重视，所以最新数据可能被解读为推迟美联储加息的又一个理由。”