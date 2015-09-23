美元横扫全场唯日元幸免 欧股暴跌避险潮流重现

国际外汇市场周二(9月22日)成为美元一支独秀，非美货币全线回撤的局面。G7货币中，唯有日元面对强劲的美元毫不退缩，日内美元/日元跌幅达到0.43%。尽管日本央行和欧洲央行一样面临着可能进一步扩大QE的风险，但日本决策者此前表示日元估值过高，对日元汇率产生一定提振。同时相比国家众多，政治因素复杂的欧元区，日本不存在太多政治不稳定风险，这使日元在全球经济相对动荡，市场寻求避险的情况下胜过欧元，成为全球投资者的避风港。另外日本周一周二均有假期休市，该国近期出现大幅波动的可能性减少，这为日元保持强劲带来一定积极的影响。

欧洲股市三大股指周二全线收跌。德、法股指跌幅超过3%，英国FT100指数也下挫2.4%。欧洲泛欧绩优300股指跌幅超过3%，整体股市情绪非常不理想。大众公司股价一度重挫20%成为股市抛售潮的导火索。大众承认该公司在美国柴油车的检测中存在漏洞和舞弊行为。使该公司股票受到巨大打击。股市的动荡再次引发市场避险，但欧元近期疲软的走势使投资者纷纷选择美元和日元。

美联储上周维持利率不变，市场曾一度对美元丧失信心，但坚定的美元多头却将美元下跌视为最好的进场时机，继续大举推高美元汇率。美联储官员在公布维持利率不变的决议之后纷纷出面表示继续支持美联储年内加息，央行大佬们对加息的支持让美联储年内加息的预期再度迅速升温，美元指数也在一夜之间重新回到此前高位。

美联储四大鹰派金刚出面力挺加息 美元指数稳步攀升

周二欧市盘中，汇市打破了亚太时段的清淡氛围，美元继续反攻反弹收复失地。由于美元“涨势嚣张”，欧元、英镑、澳元、加元集体下跌。美元指数周二稳步攀升至96.00水平上方。

美联储官员们近期的讲话成为美元最大的利好消息。在政策会议的“禁声期”过后，上周末包括旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams表)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)在内的美联储多位官员讲话力挺年内加息。

旧金山联储主席、美联储今年票委威廉姆斯称，美联储本周决定将其主要政策利率维持在接近零的水平不变，这是一个艰难决定，并重申，他预计在2015年加息。

圣路易斯联储主席布拉德直言他支持10月加息。布拉德表示，他反对美联储本周作出的推迟加息的决定，认为美国经济多多少少达到了决策者的目标。

布拉德称，“政策正常化的理由相当强，因为FOMC的目标基本上已达到。即便加息，政策将依然保持灵活性，有助于推动通胀向着美联储2%的目标回升。”

在FOMC(联邦公开市场委员会)投票中唯一对维持利率不变持反对意见的委员--里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表的声明称，“我投了反对票，因为我相信，鉴于当前经济形势和中期前景，我们需要提高我们的利率目标。”对于美联储最为担心的通胀问题，莱克指出，“我相信，随着油价下跌和美元走强带来的暂时性不利因素减退，通胀将在中期内回升到美联储2%的目标。”

亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）周一表示，支持美联储延迟加息的决定，以便有更多的时间观察近期市场动荡是否给美国经济造成重大冲击，但他仍预期美联储将于年内加息。

欧洲股市再现抛售潮 市场情绪悲观 大众公司暴跌成导火索

周二欧市盘中，欧美股市再度出现“抛售潮”。欧洲各主要股指均跌逾3%，大众公司股价一度重挫逾20%，美国股指期货也重挫2%。此外，大宗商品市场也集体下挫，铜、原油跌幅居前。

欧市盘中，欧洲泛欧绩优300股指扩大跌幅至2.8%至1372.36点，德国DAX和法国CAC40指数分别跌逾3%。

大众公司(Volkswagen)股价跌势继续扩大，盘中一度大跌逾20%至106.65欧元。日内，瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)的发言人表示，该局正在调查大众汽车在美国销售的柴油车是否也在瑞士销售，并称调查结果将在数日内公布。

大众汽车周二表示，调查结果显示在美国车型中设置违反了美国清洁空气规定的尾气排放控制软件，也运用在其他大众集团柴油车款。大众称，无论如何都不会容忍违法行为，已承诺未来将不断且坦诚地向公众公布进一步的调查进展。

美国股指期货的市场情绪也受到了欧洲股市大跌的影响，纳斯达克股指期货扩大跌势至2%。

超级马里奥能否再现江湖？ 德拉基讲话成欧元走势最大隐忧 千点大行情或成现实

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)则将于本周三在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言。德拉基本周三证词料将成为欧元多头的“定时炸弹”。

在之前的欧洲央行政策会议上，德拉基曾表示不排除扩大量化宽松(QE)规模的可能性。他还首度表示，购债计划实行时间可能延长。

如果德拉基在证词中继续表现出对于经济和通胀的担忧，以及谈及扩大QE和延长QE期限的必要性，恐将加剧市场对于欧银加大宽松力度的担忧，欧元的升势恐将受到考验。

德国商业银行固定收益部首席技术分析师Karen Jones指出，“欧元/美元上周五在亚太时段延续涨势，但汇价在1.1468附近遭遇卖盘打压。由于汇价在此遭遇卖盘，目前汇价转看下方1.1228/14(支撑线和最近几周低位)。”

国际知名投行高盛(Goldman Sachs)日前警告称，欧洲央行(ECB)势必将增加货币刺激力度，以实现其通胀目标，欧元/美元未来至多恐下跌1000点。

该行预计，欧洲央行将维持量化宽松(QE)规模在每月600亿欧元水平直到2016年底，并在2017年年中完全退出原打算于2016年9月结束的QE计划，以试图推高欧元区通胀。

高盛认为，欧元/美元可能存在600至1000点的下行空间，具体取决于欧洲央行QE规模扩大的可信度。