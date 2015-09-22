美联储加息预期仍重挫亚洲新兴市场 马来西亚首当其冲

上周美联储最终宣布，不进行九年以来的首次加息，这使得亚洲周边国家终于“松了一口气。”可惜好景不长。本周以来，亚洲金融市场再度遭遇资金外流压力。虽然，中国这样经济总量全球第二的国家也许有能力平息美联储掀起的波澜，但马来西亚这样的国家可能就要迎着风浪了。

据汇丰银行研究称，美联储加息将带来亚洲发展中国家货币的贬值，企业和消费者融资成本上升，抑制需求从而阻碍经济增长。如果需求和投资主要是靠借债拉动的，那么会使经济处于危险之中，而美联储加息会使这种风险雪上加霜。

以马来西亚为例，据国际清算银行研究，该国非金融民营部门的信贷占国民生产总值(GDP)的比重已经由2009年第一季度的115%，上升到今年同期的135%。在中国这一比例甚至更高，中国同期这一比例相应由130%上升到198%。

汇丰银行亚洲经济部共同合伙人纽曼(Frederic Neumann)表示，中国8月的汇率调整政策造成了资本外流，这可能造成中国短期内的资金紧张。然而，中国央行的宽松政策减缓了这种紧张，对资本加强管制的措施可以确保汇率变动不会剧烈影响(社会)融资情况。从去年11月以来，为了刺激增长，避免经济进一步放缓，中国央行已经连续五次降息，也多次下调银行的准备金比率。

今年以来人民币对美元的汇率已经下降了2.6%，但同期内，马来西亚货币林吉特兑美元的汇率却下跌了18%，为亚洲11个贸易最活跃国家之首。

据马央行15日发表的一份报告显示，在过去两年里，马来西亚经济增长率在从6月开始的三个月里达到最低。由于新的消费税政策实施和经济前景不明，马来西亚的家庭需要适应这些政策，因此该国的个人消费也有所下降。

纽曼表示，马来西亚的汇率变化最剧烈，债务占GDP比重又高，这使得该国的经济非常脆弱。这会使得马来西亚经历财政状况紧缩的窘境，而这会逐渐阻碍其经济复苏。

美联储已经表示，今年年内仍然有可能加息，因而，亚洲新兴经济体的复苏仍然前路漫漫。