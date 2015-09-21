9月21日白银15.40阻力强劲 守稳15可续涨

国际白银周一(9月21日)亚市盘初微幅回撤至15.10美元附近。上周五因美联储维持利率不变引发市场对全球经济前景的担忧，欧美股市双双下挫，银价一度上探15.41美元，最终冲高回落并收涨。本周市场数据面较为清淡，投资者可主要关注美联储官员的讲话。

技术面上看，日线级别上，隔夜银价录得上长影阳线，暗示15.40美元的38.2%回撤位附近存在强劲阻力，指标上MACD红色动能柱继续扩张，双线金叉开口向上延伸，KDJ双线走高，但在进一步突破15.40美元前，整体风险中偏下行。4H级别上，上行动能略显衰退，但只有守住15美元关口，短期仍可延续反弹。目前银价的初步阻力位于15.25美元，进一步阻力在15.40、15.65、15.83以及16美元。下行方面，初步支撑在15美元，进一步支撑在14.84/82、14.60、14.40、14.25、14、13.85、13.50以及13美元。

操作策略方面，上周五曾建议短线投资者可利用银价跌向15-14.90美元的机会逢低做多，稳健者看15.12-15.20美元，激进者看15.30美元上方，止损设14.82美元下方。就当天表现来看，策略十分有效。

周一亚市盘初短线建议利用银价向15-14.93美元回撤的机会逢低做多，稳健者看15.15-20美元，激进者看15.35美元上方，止损设14.83美元下方。

基本面利好因素：

1.美联储上周四决议维持联邦基准利率在0至0.25%不变。美联储最终投票结果为9:1。里奇蒙德联储主席莱克对此次会议决议投反对票，其他9位票委均表示希望维持利率不变。

2.俄罗斯央行上周五(9月18日)公布了8月黄金储备的数据，结果显示俄央行8月继续在低廉的价格下大量买入黄金储备。8月该央行购买黄金储备的数额达到至少至3月以来的最大水平。

3.美国劳工部公布的数据显示，8月未季调核心消费者物价指数年率增长1.8%，市场预期1.9%，前值增长1.8%；8月未季调消费者物价指数。8月未季调消费者物价指数年率增长0.2%，符合预期，前值增长0.2%。

基本面利空因素：

1.据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至9月15日当周，COMEX白银投机净多头头寸减少5104手，至2371手。

2.美国8月零售销售增长0.2%；7月修正为增长0.7%，初值0.6%。