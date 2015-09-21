黄金一周市场情绪（9月14-18）：降评魔掌伸向发达国家 危机或在酝酿

9月14日至9月18日一周市场情绪总结：继此前评级机构标准普尔剥夺了巴西的投资信用评级后，本周日本和法国这两个发达国家也意外遭到降级，而一些新兴市场国家亦存在很大的降级风险。花旗经济学家预计，2016年全球经济将陷入衰退。

投资情绪方面，在美联储本周推迟加息后，欧美股市双双暴跌。据最新的调查显示，市场普遍看涨下周金价，但对冲基金却意外减少了看涨押注。

日本、法国惨遭降息 新兴市场危机四伏

全球三大评级机构之一的标普(S&P)周三(9月16日)宣布，将对于日本的评级从AA-下调至A+，展望从负面调整至稳定。标普指出，日本疲软的财政情况对其信用产生负面影响，该国重振增长和结束通缩努力或无法在未来2-3年扭转局势。

此外，评级机构穆迪(Moody's)周五(9月18日)在报告中称，将法国主权评级从Aa1下调一档至Aa2，为第三高投资评级。评级展望为稳定。

继评级机构标准普尔(Standard & Poor)9月11日剥夺巴西投资级信用评级后，金融市场押注俄罗斯、南非、土耳其与哥伦比亚将成为下一批进入“垃圾级”信用评级名单的候选国家。

标普旗下Capital IQ部门的市场派生信号(MDS)模型显示，信用违约互换市场预期新兴市场国家评级将被接连下调，一些新兴大国将因此滑入垃圾级别。

数据显示，除了上述目前处于风口浪尖的国家，中国、智利、马来西亚、南非、墨西哥、印尼、泰国、以色列、沙特和很多中东国家的评级也有可能被下调。

花旗集团(Citi)首席经济学家Willem Buiter周一(9月14日)接受外媒采访时称，他预计全球经济衰退将在2016年开始，其中领头的会是中国，届时，全球经济增长将远低于2%。

欧美股市暴跌

因美联储维持利率近零的决定，引发投资者担心全球成长持续疲弱对美国企业盈利构成的潜在影响。美国三大股指均跌超过1%，30只道指成份股全数收低。道琼工业指数收低289.95点，或1.74%，至16384.79点；标准普尔500指数下跌32.12点，或1.61%，至1958.08点；Nasdaq指数收低66.72点，或1.36%，至4827.23点。

本周，道指下跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%。CBOE波动率指数跳涨升5.4%，至22.28，高于20的长期均值。

周五股市波动性也可能因所谓的“四巫聚首日”而放大，这一天美国的个股和指数期权和期货合约同时到期，促使投资者买入或卖出股票，为到期的合约平仓。

同时，欧洲股市周五(9月18日)劲跌，此前美联储维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅，德股DAX指数劲跌3.06%，报9,916.16点。英股富时100指数收低1.34%，报6104.11点，法股CAC指数挫跌2.56%，报4535.85点。

市场多数看涨下周金价

本周调查中，不管大众投资者还是华尔街的专业人士都对下周黄金市场保持高度信心。尤其是在市场专业人士的调查中，仅有一位分析师认为下周黄金价格将会走低。

黄金本周终于摆脱近一个月的下跌势头周线收涨。周五现货黄金以及期货黄金均一度站上1140美元/盎司水平。创下一个多月以来黄金最高水平。美联储维持利率不变的消息使黄金在周内大幅攀升，加息的压力短期内从黄金市场撤离。

本周共有172名大众投资者参与调查，其中98位，或57%，认为下周黄金将会上涨；49位，或28%认为黄金下周将会走低；另有25位，或15%认为黄金下周将会走平。

而在接受kitco调查的市场专业人士中，看涨的情绪高涨，35位专业人士接受采访，其中20位作出回应。而在这之中，15位专业人士，或75%，看涨下周金价；4位，或20%对下周金价保持中性看法；仅有一位专业人士看跌下周金价。市场专业人士包括黄金交易员、投行分析师、期货交易员以及技术分析专家。

不过，美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月18日)公布的周度报告显示，截至9月15日当周，OMEX黄金投机净多头头寸减少21421手，至6866手。