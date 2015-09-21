经济学家：美联储不加息犯了和2013年同样的错误

美联储在9月会议上按兵不动，这让市场中的一些分析人士倍感失望，Alliance Bernstein经济学家Joseph Carson日前就在最新的研报中指出，美联储不加息犯了2013年不减码一样的错误。

Carson在研报中写道，美联储在预告之后却在2013年决定推迟减码3个月，随着经济增长、数据修正，这已经被证明是一个错误。

他说道：“此情此景似曾相识--我们认为决策者们这次犯了一个跟2013年9月不减码决定类似的错误。”

Alliance Bernstein对于美国经济相对乐观，该机构预计经济增长取得高于普遍预期的增速，失业率可能达到或低于5%。

Carson表示，从近零利率入手，决策者们需要“赶上来”，而耶伦一直表示希望避免这种情况。

Humphrey的助理研究员Hunter Hill也对美联储犹豫不前表示出了担忧，他认为美联储“种下令人迷惑的种子，增加了未来市场的波动性”。

Hill指出，“FOMC的决定令人沮丧，这给市场带来很大的‘不安全感’，同时意味着每次有小数据公布，收益率都会大幅地波动。”

他认为，12月是“基本情景”，当然10月加息也是可能的，但是如果不能达成程度高得多的统一意见，可能性极低。而2016年加息的可能性则显著提升了。