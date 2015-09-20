加速购金！俄罗斯8月黄金储备增幅创半年新高

俄罗斯继续加速购入黄金，8月黄金储备增持规模创下至少6个月以来的最大增量。

俄罗斯央行18日在官方网站发布公告称，该国黄金储备规模从7月份的4140万盎司增加到4240万盎司，增量约为30.5吨，创3月份以来的最大新增规模。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，自2005年以来，俄罗斯黄金储备规模大幅增长三倍以上，达到至少1993年以来的最高水平，成为世界第六大黄金持有国，仅次于中国。截止今年8月，俄罗斯已经连续第20个月增持黄金储备。

俄罗斯对于黄金的欲求近年来从未中断。即使在该国因陷入与乌克兰的军事冲突而遭国际社会制裁，并且国际油价大幅走低冲击该国财政的情况下，俄罗斯也在稳步增持黄金。而在过去一年，由于石油价格暴跌，导致以卢布计价的黄金价格跳涨了60%。

BullionVault研究部负责人Adrian Ash在接受彭博社电话采访时表示，出于政治的原因，俄罗斯忙于建设黄金储备已经有很长一段时间了。这表明，新兴市场对仍在持续买入黄金，这会对金价提供支撑。

除了俄罗斯之外，中国、哈萨克斯坦、乌克兰和白俄罗斯也在加速储备黄金。截止7月，哈萨克斯坦已连续34个月增持黄金储备。华尔街见闻提及，中国央行数据显示，截至6月末，中国黄金储备从2009年4月底的3389万盎司猛然增至5331万盎司(1658吨)，增量为604吨，当时引起广泛关注。

瑞银称，中国持续扩大黄金储备对于黄金价格更多是一种基础性支撑而非短期影响因素，总体而言，中国持续增加黄金储备对黄金市场应是净利好。

凯投宏观大宗商品经济学家Simona Gambarini曾在8月21日称，预计全球央行总体在下半年将持续买入黄金。

世界黄金协会近期表示，央行们依然维持黄金净买入，二季度总计增持137.4吨，环比增加11%。年底前，央行可能买入400到500吨黄金。

国际现货金价今年以来总体下跌了3.7%，至1140.70美元/盎司。今年，在全球经济减速、大宗商品市场整体仍颓靡的情况下，美联储也有可能实施近十年来的首次加息，黄金吸引力减弱，金价有可能连续第三年走低。