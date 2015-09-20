大宗商品暴跌 大胆做空的基金却赚翻了

一代人时间以来最大的大宗商品价格暴跌让一些投资者获得了无与伦比的回报。

彭博对超过1600只各类交易所交易基金(ETF)的跟踪数据显示，在过去12个月里，美国表现最好的10只ETF中有8只受益于原材料价格下跌，其中5只赚了一倍。

因为供给充裕，大宗商品价格跌至近16年低点，资金纷纷逃离跟金属、农产品和能源相关的投资基金。但那些以杠杆方式做空的投资者，冒了更大风险，收益是巨大的。

VelocityShares Daily 3x Inverse Crude ETN收益率最高，由于纽约油价下跌了50%，该基金在截至周三的12个月里大赚241%。

“因为我们一整年都在做空，收益不错，”管理20亿美元资产的芝加哥Manning & Napier另项投资策略董事总经理Jay Feuerstein表示。该公司押注于取暖油、汽油、天然气和原油价格下跌。“大宗商品市场趋势相当统一，他们有这个下行势头。”

高盛集团、摩根士丹利等投行预计原材料会继续下跌。彭博大宗商品指数可能连续第五年走低，是1991年开始汇编该指数以来的最长连跌。

中国经济增速降至几十年最低水平，令需求降低；而2008年创纪录的大宗商品价格刺激农民、矿企和油企都加大了供应。愿意做空的投资者都收获颇丰。在截至周三的两个月中，做空油气类股和一篮子大宗商品的基金赚了至少19%。