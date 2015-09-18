金价昨日的急冲，根基不扎实，日内需要调整

来源：汇股资讯作者：投资李哥

基本面：

"纳斯达克综合指数收涨4.71点，涨幅0.10%，报4893.95点

道琼斯工业平均指数收跌62.94点，跌幅0.38%，报16677.01点

标普500指数收跌5.06点，跌幅0.25%，报1990.25点

FOMC声明：近期全球经济和金融状况使得经济活动略有收紧，近期可能会对通胀造成进一步下行压力，将2015年底联邦基金利率预期中值从0.625%下调至0.375%，将2016年底联邦基金利率预期从1.625%下调至1.375%，将2017年底联邦基金利率预期从2.875%下调至2.625%，将长期联邦基金利率中值预期从3%上调至3.5%；

FOMC声明：以9-1比例决议维持利率不变，重申在就业市场进一步改善、对通胀重返2%有信心时才会加息

耶伦：FOMC的经济前瞻没有重大变化，重申决策将依据数据而定，首次加息之后货币政策立场将维持一段时间的高度宽松，已经对加息进行了讨论，不想过度夸大近期市场的影响，多数委员认为今年晚些时候加息将更为合适，一旦开始减少宽松，我们预期经济环境将决定加息需循序渐进，下降利率预期的原因之一是金融危机的残余影响，对中国等新兴市场的担忧导致市场波动，对经济状况的走向存在相当不确定性，大多数与会者认为今年会加息，但总会有不确定性，10月加息依然有可能。就业市场已经获得改善，并不想等到就业和通胀都满足条件再加息，首次加息时间不如加息路径重要。鉴于所见的情势发展及对市场的冲击，希望再等久一些。政府预算不足而可能关门不影响美联储决策，国会的行动如果危害经济，那将是不幸的状况，根本没有认真考虑负利率，此前宣布的资产负债表正常化原则依然成立。"

技术面：

美联储最终放弃9月份加息，但是又再抛绣球，意欲10份以后加息的可能。昨日金价冲高1135.23，日线呈中阳线，布林中轨依然保持平走，macd走势看多，四小时线出现高位宝剑线，macd双顶，背离形式，金价昨日的急冲，根基不扎实，日内需要调整，耶伦观点今后市场慢慢融化，欧元5浪结构性良好，英镑难改震荡格局。

今日观点：

综上所述，今日调整，对昨日涨势，多头虚张声势，空头依然不放松，日内看空。

今日思路：

阻力位1131.2、1135.2、1139.2、1167.77；支撑位1116.9、1102.69；

1、

1131.2不破做空，止损1135.2止盈1125、116.95、1112.96；

2、黄金1125企稳做多，止损1122.68止盈1131.21、1135.2、1139.5；

3、

15.13不破做空，止损15.25止盈15.01、14.76；

4、加元1.3176企稳做多，止损1.3098止盈1.3190、1.3219、1.3282；

5、澳元0.7233不破做空，止损0.7274止盈0.7089、0.6945、0.6904；

6、日元120.35不破做空，止损120.67止盈119.57、119.22、117.09；

7、欧元1.1372企稳做多，止损1.1327止盈1.1425、1.1465、1.1642；

8、英镑1.5594不破做空，止损1.5627止盈1.5478、1.5364、1.5296；

9、瑞郎0.9637不破做空，止损0.967止盈0.9589、0.9564、0.9382；

10、镑日187.26不破做空，止损188.11止盈184.23、181.21；

11、欧日136.85跌破做空，止损137.42止盈134.82、732.79、

12、美指94.46不破做多，止损93.89止盈94.82、95.18、95.39；

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