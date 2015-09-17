美联储利率决议5种可能的场景以及美元走势

瑞士信贷(Credit Suisse)周三(9月16日)就美联储利率决议以及金融市场之后的走势进行了分析。瑞士信贷就此设想了5种场景。

1、美联储展现出出人意料的鹰派基调:瑞士信贷认为，如美联储开启首次加息并没有下调未来利率预期，那么市场将惊讶于这一鹰派基调。在这种情况下，瑞士信贷预计美元将重启涨势，截至今年年底美元将上涨至少5%。

2、美联储上调利率，但下调最终利率预期:这将使美元在接下来的3个月获得上行动力，这符合我们现有的相对温和的预期。但美元可能会大幅上行但涨势仅仅是“昙花一现”，因未来利率预期下调会减少潜在的利差以及外汇波动和趋势。

3、美联储维持当前利率不变但明确表明今年加息的可能性较高，同时将其最终利率目标维持与当前预期类似的水平:瑞士信贷预计美元走势将于上一场景的走势基本相同。但在一定程度上，市场可以继续预计加息周期将会延长，货币政策继续与其他国家存在分歧，投资者创建美元多仓的时间或将比上一场景更为持久。

4、美联储维持当前利率不变并明确表明今年加息的可能性较高，但仍降低其最终利率预期:瑞士信贷预计未来1至两周美元会遭到适度抛售，约2-3%，因市场会怀疑美联储是否已经进入升息位置。瑞士信贷表示，将利用这个机会买入美元兑那些可能会放宽货币政策的国家的货币(例如澳元日元)，或兑有潜在以及尚未解决脆弱性的国家的货币(如土耳其里拉和巴西雷亚尔等新兴市场货币)。

5、美联储展现明确的鸽派基调，表示至少未来6个月内不会加息：市场将大为震惊，美元将在2015年剩余时间里大幅下滑5%。这一场景将令美元承压，除非能够指望其他央行做出快速鸽派回应。

瑞士信贷表示，需要澄清的是，我们并不认为美联储启动升息周期将是美元触及峰值的信号。尽管我们承认类似的情况或多或少曾发生于2004-2006年美联储加息周期期间，但这仅是因为当时美国以外的其他国家的经济形势良好，其他国家的中央银行加息进程更为激进，且美元被用作携带货币。当时的形势与当前全球局势相似性很小。