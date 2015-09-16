美联储决议下的汇市两大策略

美联储决议分析及两个对应汇市策略。内容如下：

基本预期

我们预计美联储升息概率在25%，但也有相当大的可能会出现意外，因市场现有信息可能出现错误。美联储最终会根据现有市况来决定，近期市场波动率是否会令其延后升息。

从我们的角度来看，我们预计25%的概率升息，75%的概率不升息。从风险回报比角度来看，还是希望释出鹰派信息。我们预计最有可能的情况是，美联储暗示10月仍有升息的可能。这样的话，对于债券市场是个鹰派的结果。

对市场影响

1.如果9月升息——做多美元/加元

升息的话，最初反应一定是美元走高。美元能涨多高就要取决于市场对美联储之后升息通道的预判了。我们预计美联储升息后，美元/加元会走高。这个货币对对美联储鹰派的反应更为明显，因为利差和加拿大外部需求减弱。此外，新兴市场货币也将面临新的卖压，油价也将跟随加元一同下跌。

2.如果9月不升息——做多澳元/日元

如果9月不升息，市场反应就取决于美联储不升息的原因了。如果是因为市场波动率、新兴市场的不确定性和美元表现，则美联储很可能在10月升息。反之，如果是因为通胀和非加速性失业增长率，则今年可能就不升息了。这两者情况都偏鸽，市场风险偏好会得到提振，因此要做多高收益货币兑日元，比如澳元/日元。