上月暴跌后市场处于“十字路口”

8月份市场暴跌期间资金蜂拥撤离的狂潮有多大？美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的结论是：相当大。

以下是美银美林基金经理调查的结果，显示出8月15日到9月15日期间大型投资者的仓位变化。

在受访的那段时间里，投资者寻求的是债券和现金所提供的相对安全性，同时将股票和大宗商品持仓降至类似08年金融危机时的水平。

分析师指出，最新的调查结果是夏季趋势的一种部分逆转。夏季趋势显示受访投资者现金持仓较高，而且对全球经济也相当乐观。

如今投资者现金持仓依然保持高位——实际上达到雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭以来的最高水平——但乐观情绪却已急速下落。

Michael Hartnett领导的美银美林团队眼下认为，假如美联储(FED)本周确实维持利率不变，未来将出现以下两种路径。

第一种是股市走高，而第二种是股市继续下滑或者“原地踏步”。根据报告，第二种路径可谓“不祥之兆”。

报告称，明确的悲观情绪表明风险资产有更成熟的上涨机会(请注意：投资者不希望美联储本周加息)。倘若没有上涨，则市场将给出“衰退”以及/或者“违约”即将发生的不祥暗示。

鉴于彭博调查和美银美林对基金经理的调查都表明本周美联储加息的概率仅有30%或者更低，投资者似乎有可能很快会看到市场将选择哪条路径。