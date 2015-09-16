美银研究主管“反水”：美联储现在加息将是个错误！

眼下华尔街的大型银行之间对于美联储(Fed)周四(9月17日)是否决定加息的观点仍然深度分化。尽管美银美林(BofA)的公司观点是美联储将加息25个基点，但是该行的全球汇率和利率研究主管David Woo却认为，在9月份加息会是个错误。

Woo承认，如果研究美国经济的基本面——美国数据，美联储现在的确应当加息。然而，他强调，“无论耶伦喜欢与否，货币决策层需要维持一个更加国际化的视野。”

这意味着，要考虑到发达经济体整体的经济增长仍旧疲软，优良的新兴市场受压于大宗商品价格暴跌，以及中国经济增长前景恶化。

他指出，“现在美国仅占全球GDP的15%，意味着全球各国对于美国更加重要，美国对全球也很重要，所以从这点看，我认为美联储不能忽视这一事实。”

Woo的观点还得到了德意志银行首席美国经济学家Joe LaVorgna的赞同。后者最近将加息时间表从9月推至10月份。LaVorgna调整预期的原因之一是金融市场尚未预期加息。

不过，联邦基金利率期货暗示美联储周四加息的机率仅为30%。

Woo还认为，“如果美联储在本周加息，那么这将是20年来首次在市场尚未100%预期美联储启动加息周期时，美联储加息了。所以我认为这对于市场来说将是个极大的意外。”