市场动荡不安、瑞郎却在跌 究竟怎么回事？

美联储(FED)加息会给全球风险最高的资产带去动荡，但对于瑞士央行(SNB)行长乔丹(Thomas Jordan)而言，从瑞郎过去一个月的走势来看，他却没必要担心。

中国央行(PBOC)上个月意外实施货币贬值引发全球市场震荡，加之有关美联储9月17日加息与否的争论愈发激烈，瑞郎兑欧元下跌大约1.3%，为瑞士央行放弃汇率上限以来首次跌破1.10大关。

与之相反，在前美联储主席伯南克(Ben Bernanke)暗示美国可能开始降低政策刺激力度之后，市场避险需求攀升，瑞郎兑欧元2013年出现升值。

意大利联合信贷银行(UniCredit Bank AG)驻伦敦的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis表示：“瑞郎日益显示出与风险偏好情绪的脱钩迹象，因此不可能从市场动荡中受益，正如最近这次一样。瑞郎进一步贬值的空间很大。”

周一(9月14日)瑞郎兑欧元上升0.4%至1.0950瑞郎；上周下跌1.4%，一度跌至1.1050，达到1月15日瑞士央行放弃1.20汇率上限以来的最低水平。

自中国8月11日意外令人民币贬值以来，欧洲股市Stoxx Europe 600指数重挫11%，而瑞郎兑欧元也同样下滑。

与此形成对比，2013年5月伯南克宣布美联储可能削减资产购买，瑞郎兑欧元在随后的一个月内至多上涨3.5%，期间欧洲股市则重挫9%左右。