Tom Lee：这就是市场大底将近的理由

虽然市场调整不止，但业界近期已不断喊出美国股市见底的声音。

美股市场“死多头”、评论家Tom Lee指出，小盘股临近上月底时的行情似乎暗示市场见底，而市场在美联储本周召开货币政策例会前陷入持续的震荡中。

Tom Lee指出：“底部出现的特征之一就是小盘股提前上涨，在真实底部构筑前一天到两周时间内，小盘股通常会走高。小盘股在8月24日已先于标普500指数见底。”

Prudential's Quantitative Management Associates的投资经理Ed Keon指出，一些分类指数仍处在牛市中，但股价已充分体现合理估值。“我认为未来多年内的市场升幅将不及过去几年。”

对于美联储加息前景方面，似乎经济学家都不太认可本周四美联储采取行动的可能性。

“本周如果美联储加息的话我会感觉意外，投资者在年底前希望看到加息的支持因素。如果美联储的确有意押后加息，那么市场希望听到的说法是：‘加息大门等到明年才会真实打开。’”

Keon表示，他认为美联储可能年内会通过一次加息来平息市场质疑，并暗示今年不会再度加息，“美联储可能借此兑现一部分预期，但与此同时也会明确未来的政策立场。”

中国经济放缓的忧虑令全球经济形势陷入复杂，周末最新发布的中国工业增加值数据进一步放缓，8月份固定投资和工业生产也不及预期。

与此同时，中国股市依然不止持续跌落的步伐，在周一放量下滑后，上证指数周二开盘即跌破3100点。

华尔街市场在直面中国和美联储两大风险时展现出充分韧性，即便本月市场仍表现不振。

Tom Lee指出，“自上月起，我感觉很多市场参与者已开始看好后市，并逢低吸纳了个股。”不过Keon表示，他本人并非其中之一，他持有比通常情况下更多的现金。“如果你对美联储的决定和中国经济动向做出反应，那么可再次把握此前道指开盘即跌1000点的偶然机遇。”

他所指的是8月24日的市场状况，当时道指开盘大跌，收盘时也滑落588点，跌幅接近3.6%，他指出，他在早盘时候就实施了买入。

道指随后录得了2%的周升幅，为3月20日来的最优表现，标普500指数当周也涨超2%，为7月17日当周来最好表现。历史上，9月往往是市场较为疲弱的月份，而截至周一收盘，两大指数全年迄今也分别下滑超8%和5%。

Lee表示：“你会看到美联储首次行动后市场的巨幅波动，但如果现在的局面类似1950年代低通胀低增长环境的话，这将被视为通胀起势的信号，这对股市来说是件好事。此外美元币值和油价企稳也是股市向好的合理信号。”

这位前摩根大通全球股市策略师最后总结称：“市场人气数月来并没有真正主导行情，我认为好消息的成分甚至还比坏消息更多一点。”