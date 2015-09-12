汇市现暴风雨前宁静 下周美联储将掀腥风血雨

外汇市场周五(9月11日)趋于平淡。市场在周末之前缺少影响巨大的因素出现，同时在下周美联储加息等一系列重磅时间前夕，投资者尽量避免作出武断的臆测。近期国际金融市场剧烈的动荡以及美国通胀水平迟迟不见好转的情况使市场对于美联储在9月加息的预期大大降低。周五美国生产者物价指数尽管稍高于预期值，但仍然呈走平的趋势，这使一直强调数据依赖的美联储缺少足够的数据支持加息。

从目前的情况看来，市场已经将美联储下周加息的预期大大下调，同时各金融市场价格也并没有将美联储加息计算入目前价格水平之中，假如美联储FOMC委员会最终决定加息，市场必将迅速做出调整，巨大波动在所难免。而另一方面，美联储如果放弃在9月会议上加息，则意味着官员们对于美国通胀的担忧继续保持，这将会与美联储此前一直保持的认为通胀将会回暖乐观情绪相矛盾。很多投资者将会被迫重新考虑长期投资策略是否符合美联储目前的态度和立场。这也将会引发市场出现巨大波动。不管美联储决策者们最终做出何种决定，在目前的现状下，下周市场出现大幅动荡似乎都无法避免。

英国央行本周刚刚公布利率决议，央行MPC委员会仍然以8:1的票数继续维持目前的利率不变。但央行官员们对于英国经济的前景仍然保持乐观，目前市场仍然预计英国将会在不久的将来实施加息。

大宗交易品市场周五再次出现全线下滑的局面。周末之前投资者对于持有大宗商品期货保持谨慎的态度。中国经济增长放缓以及人民币汇率下跌等因素使铜、铁以及农产品等原材料及消费品前景堪忧。而原油则继续受到全球供过于求现状的影响。沙特、伊拉克等阿拉伯半岛OPEC国家坚持不减产以夺回市场份额，这使全球油价承受巨大压力。

美国PPI继续走平 美联储加息决定仍然只有一条腿支撑

据周五公布的一份政府报告称，美国8月批发物价基本持平，燃料成本走低构成限制，同时暗示通胀将维持疲软。就在美联储9月货币政策会议即将召开之际，今天的通胀数据可能令决策者"三思而后行"。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国8月生产者价格指数(PPI)持平，预期下跌0.1%，7月为上升0.2%。

批发物价受限，也反映了全球商品成本的下跌，暗示通胀可能会在一段时间里维持在低于美联储目标的水平。美联储决策者下周将会召开会议，考虑是否启动2006年以来的首度加息。此前美联储表示，能源价格低、美元走强是影响通胀的临时因素。

美联储加息预期继续低迷 分析人士警告美联储慎重而行

美联储将于9月16-17日召开政策会议。期货交易员认定在资本市场剧烈波动之际，美联储官员不会加息。数十年来一直是交易员风向标的联邦基金利率期货所显示的下周加息几率只有28%。

分析师的预期略高一些，彭博调查的81位分析师中大约一半预计这次将会加息。自从2008年以来，美联储一直将利率维持在接近零的水平，以支持经济。

加拿大丰业银行(Scotiabank)策略师Guy Haselmann表示，在自己将近30年的华尔街从业历程中，从未见过眼下这种茫然和困惑。

他指出，业界茫然很大程度上是因为“美联储发出了错综复杂的信号”。一名美联储成员前一天还在大谈特谈推迟加息的好处，第二天就有其他成员呼吁马上加息。

全球最大对冲基金公司桥水基金(Bridgewater Associates)创始人Ray Dalio等人认为，在全球经济形势脆弱之际，美联储加息将是一个巨大的灾难，最终政策将突然转向，流动性闸门将再度开启。

英国民众预期央行即将加息 官员继续强调加息需要

英国央行周五发布的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行行长卡尼传递出的信息，即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。

调查结果显示，预计未来一年升息的英国人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46%。

英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。

尽管英国通胀率接近于零，但卡尼表示，有关升息与否的决定将在年关之际变得更明朗。

路透调查访问的分析师预测，英国央行将维持利率在纪录低点，直至明年第一季，因为央行要确保获利复苏已经稳固。

英国央行的调查显示，公众预期未来12个月通胀率为2.0%，5月时的调查预测为2.2%。未来两年和五年的通胀预期则保持不变，分别为2.3%和2.8%。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，如果英镑走强证实对通胀的影响要小于预想，那么英央行或需要较模型所显示的时间更早加息。

福布斯称，英镑升值已在进口物价下滑上贡献了一己之力，而进口物价下滑是近几个月通胀率降至零水准附近的重要因素之一。

不过福布斯在周五讲话中称，以往经验以及有关汇率对通胀的影响的一些基本假设，并不能很好地解释目前英国的状况。需要更加着重关注汇率走势背后的基础原因。

福布斯表示，“也许这是时至今日对货币政策最重要的，而且这一方法也暗示英镑近期的升值，对进口物价和通胀率的拉低效果可能要比我们想象的来的小。若是如此，货币政策收紧的时间，需要早于基于之前模型预测的时间。”

汇市现暴风雨前的宁静 下周恐现腥风血雨

周五欧市盘中，因投资者将注意力转移至下周美联储决议，汇市整体走势平稳。相比较汇市的相对恬静，贵金属市场显得有点按捺不住。现货黄金日内暴跌30美元，金价跌破1110关口，最低下行测试1098.66。现货白银日内跌幅更是超过了2%，白银跌至14.30，刷新两周低位。汇市方面，美元、英镑、澳元、日元日内走势十分温和，维持十字星走势。欧元/美元维持上修，但汇市日冲高回落，整体维持横盘走势。

离岸人民币兑美元昨日飙升1.15%、创下2010年推出以来最大涨幅。人民币强势企稳，令市场风险偏好回暖。

此外，日内数据显示，美国9月密歇根大学消费者信心指数初值跌至85.7，不及市场预期91.5，并创一年低位。但尽管数据不及市场预期，但市场反应较为平淡，整体注意力转移至下周美联储利率决议。

尽管日内汇市表现平静，但在下周，美联储决议必然腥风血雨。市场目前认为升息的概率为30%，而最终无论升息与否，汇市波动率必然显著上升。