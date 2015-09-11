行长“到位”说顺利“止血” A股筑底成功了吗？

中国央行行长周小川上周末在G20会议上表示，中国A股市场的调整“大致到位”，而本周的市场行情似乎印证了这一说法，上证指数截至目前累计涨约2%，而此前各大指数都急速滑落了至少40%。

有众多市场人士对行长观点表达认同，上海证券的分析师王芬(音译Wang Fen)表示，考虑到近期决策层限制投机活动和去杠杆进程接近尾声，市场反弹希冀渐起。东吴证券则发布了一份主题为“寒冬过后，春耕将至”的报告。

不过并不是所有市场人士都对底部感到确信，虽然中国股市的估值水平从峰值跌落，但以小盘股为首的很多股票依然被高估，市盈率也远高于历史趋势水平。

部分市场人士指出，过去12个月，沪深两地股指仍录得1/3的可观涨幅，成为全球表现最好的市场，而现在的调整可能也并未终结。

法国里昂证券(CLSA)中国股市策略师Francis Cheung表示，“政府救市的接入点感觉偏高。”他为上证指数设置的目标位2700点，股指最新一轮调整低点在2850点，这也意味着市场跌势并未完成，尚有15%的下档空间。

Francis Cheung并称，即便当局救市成功，代价也是相当大的。根据高盛集团(Goldman Sachs)的预估，救市行动已为市场输血1.5万亿元人民币。

外界评论也担心，这些救市举措存在财务代价，并有可能对改革进程形成冲击，例如将资本市场融资中心从商业贷款转向股票市场。为均衡市场供给，当前IPO活动的暂停便是融资改革推进过程中的障碍。

与此同时，市场成交量也日渐低迷，数日来，上证A股全天成交金额下降至3-4千亿人民币，这和市场火爆时期动辄万亿以上的成交热度完全不可同日而语。

交银国际策略师洪灏表示：“期货市场和期权市场都已沉寂，融资融券市场也是如此，券商公司不愿为客户融资，因此市场流动性存在问题。”与此同时，A股市场逐渐提升外资参与力度的长期努力也因此受到动摇。

美国大型对冲基金Northern Trust的首席投资官Bob Browne表示：“没人希望拥有那些无法抛售的资产。”

洪灏说，“即便股市大幅挫跌，我们依然没有逃离险境，很难说市场已筑底成功，而且基本面形式也并没有明显改善。所以找不到买入的理由。”

不过中国股市周五延续了近期的反弹势头。沪指小幅低开后随即拉升翻红，报3207.94点，涨0.32%；深成指报10492.72点，涨0.65%；创业板指引领升势，报2063.04点，涨1.18%。

盘面上，云计算、大数据、北斗导航、工业4.0、在线教育等板块涨幅居前；保险、券商、银行、新疆、等板块跌幅居前。