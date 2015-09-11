美元指数走弱，离岸人民币大涨，贵金属价格反弹，国际油价收高，欧美股市涨跌互现。本交易日，市场关注美国PPI数据表现。

主要货币及商品9月10日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1278；英镑/美元收报1.5443；澳元/美元收报0.7069；美元/日元收报120.60；美元/加元收报1.3251；美元/瑞郎收报0.9729。

大宗商品：现货金收报1110.50美元/盎司；Comex期金收报1109.30美元/盎司；现货银收报14.67美元/盎司；Comex期银收报14.645美元/盎司；布伦特原油收报48.89美元/桶；NYMEX原油收报45.92美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收高76.83点，或0.47%，至16,330.40点；标准普尔500指数收高10.25点，或0.53%，至1,952.29点；Nasdaq指数上扬39.72点，或0.84%，至4,796.25点。德股DAX指数收低0.9%，报10210.44点。英股富时100指数收挫1.18%，报6155.81点，法股CAC指数大跌1.46%，报4596.53点。

9月10日重要经济数据汇总：

美国8月进口物价持续下滑，且单月跌幅创七个月以来之最。今天的进出口物价报告暗示该国的通胀仍然疲软，美联储升息所衡量的指标之一--通胀恐怕仍然不足以令决策者满意。美国劳工部(DOL)周四(9月10日)公布的数据显示，美国8月进口物价指数月率下跌1.8%，预期下跌1.6%，前值下跌0.9%。

重要新闻回顾：

中国国务院总理李克强周四在2015夏季达沃斯论坛上宣布，中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场，这一消息也已引爆离岸人民币走势。李克强还表示，中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中国将逐步实现人民币资本项目可兑换，将建立跨境人民币支付体系。消息公布之后，离岸人民币兑美元短线直线飙升近1%，汇价自6.4800附近一路上涨逾700点至6.4005，刷新一个月高位，有望创下历史最大单日涨幅。

市场热点追踪：

周四金融市场上刮起一阵“人民币旋风”，离岸人民币兑美元创纪录最大单日涨幅，同时与中国经济密切相关的澳元大幅上扬，并带动其它一些非美货币走强；此外，周四出炉的美国通胀相关数据——进出口物价指数表现差劲，令美联储9月加息预期再度降温，这也导致美元承压。周五金融市场在继续关注人民币汇率的同时，将关注两大美国重磅数据——生产者物价指数和密歇根大学消费者信心指数。

周五(9月11日)关注重点：

20:30 美国 8月生产者物价指数