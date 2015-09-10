数据不会说谎：苹果股价大挫为“假摔”？

可能是隔夜苹果公司(Apple Inc.)隔夜的新品发布会没有打动全世界，公司股价周三(9月9日)在经历近期调整后进一步收低近2%。

苹果股价自7月22日高位每股125.22美元至8月24日低位103.12美元已下滑18%。不过苹果迄今为止仍是全球市值第一大上市公司，算上A类和C类股，苹果6410亿美元的市值规模遥遥领先于谷歌的3970亿美元。

以下是标普500成分股市值排名前10的上市公司，以及过去12个月的销售增长率：

针对苹果能否维持销售强势增长的质疑不绝于耳，但正如上表所呈现的，10大公司中有4家是科技类公司。

这在每股销售额的对照表中得以进一步呈现：

苹果公司持续的股份回购开支降低了其第3财季稀释后每股收益5个百分点。股权回购背负着不好的名声，投资者认为公司无心进一步扩张，也没有高效使用手头现金的信心。然而苹果的案例却是有利于股东权益的，如下表所示，回购令早已靓丽的成长性得到更大彰显，下表呈现了苹果相比其他巨头公司的盈利能力超出多少：

只有摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)的净利增长超过苹果，主因是该行的法律支出和其他危机成本显著下降。

以下是10大公司过去12个月每股收益情况：

对于很多高科技公司而言，投资者更多关注企业销售收入增长，而非净利情况，例如亚马逊公司。但苹果的销售和盈利能力都鹤立鸡群。

可能有好事者会提到市盈率的问题，但标普500成分股的平均市盈率为16.7倍，显然苹果12.3倍估值带有明显“折扣”：

摩根大通是10大公司中市盈率最低的，但大型银行成长性相对缺乏使此类个股向来处在“折价”状态，令人惊讶的是，苹果12.3倍的市盈率水平为第二低。这样看来，苹果仍处在长线的“低价酬宾”状态，虽然过去的业绩并不代表未来，但不可否认的是，多年来，苹果公司一直在用超出预期的业绩给投资者和分析师带来一个又一个惊喜。