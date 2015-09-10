9月10日英镑/美元、欧元/美元技术分析

周四（9月10日）亚市午盘，英镑/美元位于1.5350附近水平徘徊。

盘中英镑/美元依旧延伸自1.5164以来的反弹之势，但目前为止仍受阻于1.5436阻力位下方。盘中对英镑的初步偏好维持中性，但仍有可能展开新一轮跌势。

如果英镑/美元跌破1.5164支撑位，则将延伸自1.5929以来的跌势，则焦点重新转向1.5929阻力位。

更大范围图形上看，该分析师依旧认为，英镑/美元自1.7190以来的中期跌势可能已经于1.4565结束，接下来看英镑自1.4565开始的反弹是1.7190以来跌势的修正整理，还是1.3503低点以来整理格局的一部分。我们将根据汇价反弹的结构，来评估接下来阶段的走势。

分析师最后表示，无论何种情况，依旧预计英镑/美元将延伸自2.1161以来的长期下行趋势，目标指向1.3503低点及其下方。

周四（9月10日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1205附近水平徘徊。

目前欧元/美元仍然完全受阻于1.1332阻力位，进一步下跌仍有可能。近期汇价走势表明自1.0461开始的修正涨势已经于1.1713筑顶结束，下一回撤目标指向1.1810，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位。

如果欧元/美元进一步下跌，则初步目标指向1.0807，若有效跌破该水位则暗示汇价正重启更大下行趋势，目标指向1.0461下方新低。

而上行方面，如果欧元/美元突破1.1332阻力位，则对其偏好再度转为看涨，目标指向1.1713阻力位。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新新低。