FED决议前行情很无聊？小心晚间市场突现巨震

近期市场焦点几乎集中在美联储货币政策上，而该联储9月是否加息依然充满较大不确定性，这令投资者保持谨慎态度，市场交投因此较为平淡。但分析师指出，未来两日将有包括加拿大央行、新西兰联储和英国央行决议，这可能令市场遭遇大行情。北京时间周三晚间投资者将聚焦加拿大央行决议，目前多数经济学家料该行将按兵不动，但少数机构警告加央行可能会降息，若如此汇市势必会遭遇大幅波动，事实上，加拿大央行在今年已经有过两次意外降息举措。

北京时间周三(9月9日)22:00，加拿大央行(BOC)将宣布利率决定。市场分析师普遍认为加拿大央行将保持现有利率不变。不过隔夜指数掉期(OIS)市场预测显示，加拿大央行有20%的可能会再次降息25个基点。

美银美林(Bank of America Merrill)料加拿大央行周三按兵不动。该机构在一份报告中写道：“即便加拿大目前的经济形势依然疲软，但整体情况还不足以令加拿大央行现在就再度降息。我们认为如果油价持续保持低位，加拿大央行或于10月货币政策会议上实施降息。”

该行表示：“一份中性的货币政策声明将令加元暂时走高，但即使油价反弹，加元兑美元的上升空间依然有限，预计最多会维持在目前高位。此外，美联储(FED)无论是否在本月加息，对年内完成加息的预期依然不变，两国央行货币政策的分歧将支持我们看多美元/加元的预测。我们坚持认为加拿大央行此次会议不会降息。”

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien日前表示，虽然加拿大央行预计美国经济将走强，但他们受困于弱势的出口形势并料可能难以跟上美国经济复苏的节奏。不过在美联储9月加息预期并不稳靠的情况下，投资者预计加拿大央行的货币政策声明将收敛鸽派倾向，因此加元在周二走出反弹行情。

不过法国巴黎银行(BNP Paribas)预计，加拿大央行周三料将再次降息25个基点。

该行表示：“大宗商品价格的持续波动以及原油价格维持在低位都已重创了加拿大经济，预计大宗商品价格在第三季度依然会走低，我们预测加拿大央行周三将再次降息25个基点。虽然小幅上扬的GDP数据和表现良好的就业数据令市场相信加拿大央行再次降息的可能性不大，但我们的经济学家依然坚持自己的观点，加拿大经济形势依然会受到油价走低的拖累。”

法巴指出，美元/加元长期上行目标指向1.35，建议在1.3140位置买入美元/加元，止损位设在1.2940。周三亚市早盘，美元/加元报1.3199。

法巴在8月24日报告中还曾预计加拿大央行会在10月份采取行动。值得注意的是，法国巴黎银行曾准确预计到加央行7月15日的降息行动。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)上周五也发布了本周加拿大央行会议的前瞻报告，法国农贷认为虽然加拿大央行在10月中旬大选前会尽量保持克制，但依然预期加拿大央行将在10月货币政策会议上再次降息，主要驱动因素是油价和经济数据。

首先，加拿大央行曾在7月的货币政策报告中预期油价前景良好，预测油价将回升至60美元/桶，同时加拿大WCS原油期货价格和美国WTI原油期货价格价差也将逐渐缩小。但目前走势显示，油价在一定时间内仍将维持在低位。其次，加拿大近期的经济数据整体表现不佳。其中第二季度GPD数据更是显示加拿大经济正式进入衰退期，同时加拿大经济意外指数也显示整体经济形势自7月来表现疲软。

警惕意外出现

尽管降息的可能性较小，但投资者仍不能排除意外的出现。事实上，加拿大央行在今年已经有过两次意外降息举措。

加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)曾称，央行仍有政策调控的空间，暗示为进一步宽松敞开大门。

加拿大通胀率今年一直在央行2%的目标之下，截至6月底平均水平为1%，促使央行降息两次来刺激经济增长及提升物价。

加拿大央行1月21日将商业银行间隔夜贷款利率下调0.25个百分点至0.75%，此前接受彭博新闻调查的22位经济学家无一预测到这一决策。

加拿大央行在7月15日也意外降息25个基点，至0.5%。加央行降息后美元/加元一度暴涨1.8%。

分析师指出，自上次会议召开以来，加拿大就业市场改善，零售销售和制造业活动性也有复苏，不过消费者价格依然低迷，油价也远低于7月份水平。因此虽然油价在三周前跌至39美元/桶之后逐渐筑底，但央行不太会改变宽松倾向。

加拿大经济在第二季度再次萎缩，油价冲击扩大，这也令央行在本周面临降息压力。加拿大统计局上周二公布的数据显示，第二季度国内生产总值(GDP)折合年率下降0.5%。统计局将第一季度萎缩幅度自0.6%修正为0.8%。

这一七国集团(G7)中最大的原油出口国正在应对全球大宗商品价格大跌的冲击。油价几周前曾一度跌破40美元/桶，加大了经济反弹方面的风险，加拿大央行行长波洛兹在7月份为今年第二次降息，当时预计会出现反弹。

从过去五年里的月度百分比变化来看，美元/加元与WTI油价有-0.67的相关度。

巴克莱资本(Barclays Capital)技术分析团队周二表示，疲弱的油价支撑我们看多美/加的观点，站上1.3355区间高点暗示进一步上行，指向1.3465附近，更上方目标预计指向1.4000。

除了加拿大央行可能的宽松倾向，10月的大选也是加元面临的一个利空因素。大选可能增加政策的不确定性；人们普遍认为总理哈珀(Stephen Harper)是重商和对投资者友好的，但民调显示其面临挑战。

哈珀可能成为自1958年以来，第一个需要在经济连续两个季度缩水的情况下寻求连任的总理。

加拿大央行恐推QE?

全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock Inc)在上月表示，加拿大经济停滞可能迫使该国央行采取美国、欧洲和日本那样的非常规刺激政策。

贝莱德的加拿大固定收益主管Aubrey Basdeo在8月10日接受采访称，大宗商品下跌或已使加拿大经济上半年陷入衰退，但这股下跌势头未见停止迹象，因此加拿大央行可能需要加入采取量化宽松(QE)措施的发达国家行列。

为扭转该国上次经济衰退以来最糟糕的经济形势，加拿大央行今年以来已经两次下调基准利率。目前加拿大隔夜利率为0.5%，接近其他央行开始启动购债计划时的利率水平。

Basdeo说道：“公司呼天抢地，‘我不是在隔夜市场借钱，我各个期限都得借，虽然你们在降息，我的资金成本还是上升了，’所以必须实施非常规货币政策。”