中国欧洲股市大涨 布油涨超2%

9月8日下午消息 受A股及港股大涨和欧元区第二季度GDP数据超预期原油价格直线拉升，布伦特原油（简称：布油）涨超2%。

布兰特原油上涨2.02%，报每桶48.59美元；NYMEX原油跌幅收缩至2.02%，报每桶45.12美元；WTI原油下跌2.06%，报每桶45.10美元。

俄罗斯石油公司Rosneft首席执行官谢钦今日表示，俄罗斯不会减产。上周，俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich表示俄罗斯无法人为的减产。

巴克莱银行将对2015年下半年布伦特原油均价预期从每桶63美元下调至每桶52美元；将对布伦特2016年原油均价预期从每桶68美元下调至每桶63美元。

伊朗、俄罗斯和沙特

昨夜据彭博社报道，针对伊朗的制裁据称有望在明年初取消。伊朗将重返国际原油市场，受此影响国际油价连续跳水，昨日原油收跌近4%。

据路透社此前报道。面对低油价，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)执行长谢钦称，俄罗斯在接下来的20年可能会将本国的石油生产提高三分之一，日产量或超过1,400万桶。

俄罗斯计划在未来20年将其对亚洲的油气出口提高至少一倍，届时该国至少三分之一的油气产量将出口到亚洲。

沙特阿美前高管Sadad Al-Husseini：OPEC并没有多少备用产能,预计原油市场2016年下半年就会出现短缺，这主要来自新产能的投资细化和石油产业大举裁员。2016年和2017年的原油供应若出现任何大幅增加，可能都会因为需求增加和产能降低而得到消化。OPEC和非OPEC产油国都未准备好在2016年提高石油供应水平。伊拉克2019年之前的石油产出能力为每日430万桶。

中国和欧洲股市

上证综指创近两周最大涨幅，结束四连跌。上证综指收盘报3170.45点，涨幅2.92%，成交额2639亿元；创业板收盘报2001.16点，涨幅5.68%，成交额718亿元。

欧洲斯托克600指数上涨1.68%，报360.77点；德国DAX指数上涨2.10%；英国富时100指数开盘上涨1.38%；法国CAC40指数上涨1.75%。

美股期指涨近2%，标普500期指上涨1.78%；纳斯达克期指上涨1.79%。

欧元区二季度GDP季环比修正值0.4%，预期0.3%，初值0.3%。欧元区二季度GDP同比修正值1.5%，预期1.2%，初值1.2%。