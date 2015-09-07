最新黄金、白银走势及前景分析

上周五(9月4日)现货黄金因美国8月非农就业报告不及市场预期，一度反弹至1132.50/1133.50高位，但随后逢高遭遇卖盘打压，并跌至2周半低位1116.25/1117.25，并收于1122.00/1123.00美元/盎司水平。

白银上周五同样走低，开于14.63/14.6美元/盎司。白银盘中一度反弹至14.81/14.86，但随后随同金价跌至14.48/14.53，并最终收于14.57/14.62美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金连续两周走低，收跌于1122美元/盎司水平。黄金目前位于下降通道中，该通道上的支撑和阻力分别位于1057和1283附近。黄金自2013年8月自1433高位形成下降通道以来，金价连续5浪高点下移，3浪低点下挫。尽管金价最近反弹触及阻力线1170高位，但同样保持跌势。更长远看来，金价位于自2008年低位682至2011年1921高位第5浪修正行情中。目前看来，很有可能是最后一波修正走势，下方目标看向1044(同样是第4浪的底部)。

白银上周轻微收低于14.57美元/盎司。跟前两周收低于14.00关口下方，白银上周跌势还算温和。本行关于白银的14.64(2010年2月低位)下跌目标已经达成，但RSI相对强弱指标尚未确认最近跌势，这也就意外着白银可能出现看涨背离信号。整体而言，白银技术结构远不够说乐观，但也没有想象中那么消极。白银下方关键支撑位于12.45(2009年7月低位)，阻力位于15.71(最近高位)。