原油市场巨幅震荡 空头上演撤退大戏

原油空头正在上演撤退大戏。

随着原油价格三天累计上涨将近10美元并创下25年来的最大三日涨幅，对冲基金所持西德克萨斯中质油(WTI)空头头寸在截至9月1日的一周大幅缩减13%，减幅创出5月以来之最。

这一周，伴随油价的狂飙，原油市场波动率也创下了五个月来的最高水平，全球市场供过于求局面引发的忧虑依然挥之不去，伊朗和美国的增产，加之中国需求的下降终使油价的三天连涨在9月1日戛然而止，当日油价大幅下跌7.7%。

“市场颇多不安，”纽约重点进行能源投资的对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说。“面对市场的极度波动，所有人都在减仓。”

美国商品期货交易委员会数据显示，在截至9月1日的一周，基金经理的原油期货和期权空头头寸减少了21,009张合约，虽然多头也有所减少，但净多头增加了16,826张合约。

“多头平仓的同时也出现了一些空头回补，也就是说资金正在撤离原油市场，”Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans说。“市场出现大幅波动，投资者决定离场观望是妥善选择。”

纽约商交所基准原油期货合约在截至9月1日的一周飙升16%至每桶45.41美元。一周伊始，该WTI合约仅报每桶39.31美元，三天27%的大涨将其推升到了49.20美元的水平。新加坡当地时间今日12:18，该合约跌21美分，报每桶45.84美元。

9月1日，在显示中国制造业发展放缓的数据发布后，油价大幅下挫了3.79美元，投资者从美国石油基金中的赎回量也达到了1,380万股，创出了该基金2006年上市交易以来的最高水平。面对这种情形，该基金也被迫进行了平仓。随着美国和石油输出国组织的产量增长步伐超过需求的增长，过去一年中原油价格下跌了51%。

世界最大独立原油交易商Vitol Group BV的首席执行官Ian Taylor表示，进入2016年，原油价格料会维持在每桶40-60美元的水平。