专家抄底绝技告诉你——现在切勿急于伸手

MarketWatch驻纽约专栏作家Tomi Kilgore日前在文章中教了投资者一手研判市场头部和底部的“绝技”，所用工具是投资者非常熟悉的相对强弱指标(RSI)。

提示投资者“需要抛售”的讯号同时也等同于告诉你“不能买入”，现在RSI的状态告诉投资者，现在还不到抄底的时候。

标准普尔500指数周线RSI与现货指数顶背离的态势已持续两年，但K线首次释放红灯信号却仅在两周前(最新一轮跌势打破1月低点)。

看到顶背离时未必就是你需要抛售的时候，但你需为此做好准备，至少不与黄灯信号为敌。

另有国内投资者也发现，A股市场最近两次重大顶部也有类似的现象出现，只要RSI顶背离持续一段时间，那么市场顶部注定会出现：

不过也并非是只要背离出现就能在第一时间就逆市场趋势入场操作，因为市场跌势往往持续的时间比你认为的要长得多。

例如，在2007年6124行情的那一段大牛市中，指数在两千多点时，RSI的顶背离就出现了，然而这一阶段事后看只是牛市的“初级阶段”。而2015年的行情的RSI顶背离首次出现在3406点高点时，之后行情也涨了1700多点。

此外，目前RSI周线指标也未出现底背离的现象，这意味着抄底中国股市的投资者是不是也过于心急了呢？