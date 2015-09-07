九月7-11日市场展望及重要经济数据和事件

下周市场展望：

本周经过美国非农数据和欧银决议的洗礼之后，下周市场还将迎来系列重磅经济数据，无论是美国、欧元区、英国、日本、澳大利亚和中国都将有重磅数据公布。

与此同时，下周多个央行将召开货币政策会议，其中包括英国央行、新西兰联储、加拿大央行、俄罗斯央行以及韩国央行纷纷将召开货币政策会议，其中英国央行（BOE）公布利率决议的同时还将发表上次货币政策会议纪要，下周可谓是央行的“盛宴”。

除此之外，主要央行的一些官员还将发表重要讲话，其中欧盟委员会主席容克在欧洲议会会议上发表讲话，且澳洲联储（RBA）助理主席洛威和德贝尔将分别在澳洲经济发展委员会活动和全球外汇行为准则简布会上讲话。

经济数据方面，周一（9月7日）美国和加拿大因劳动节假期休市，数据及事件较为清淡。但周二（9月8日）系列重磅数据将陆续登场，将公布美国8月就业市场状况指数，在本周非农就业人口令市场大失所望后，下周美联储（Fed）非常重视的、有其“亲儿子”之称的美国8月就业市场状况指数（LMCI）或对美联储9月升息起到关键的影响作用。同日公布的还有欧元区第二季度GDO修正值以及日本第二季度实际GDP修正值，在市场对全球经济增长担忧持续的情况下，欧元区和日本两国GDP数据的表现或对市场情绪产生较大的影响。此外周二市场还将迎来中国8月贸易帐数据，在市场尤其担忧中国经济增长放缓的情况下，贸易帐数据的表现无疑也会引发投资者情绪和市场风向的较大变动。

周三（9月9日）英国将公布7月工业产出和商品贸易帐数据，在近期英国经济数据表现不佳、市场对英国央行（BOE）升息预期时间推迟的情况下，英镑极为疲软，日图显示已经连续9个交易日以阴线收跌，投资者急需理由支持英镑反弹，那么本次公布的工业产出和贸易帐指标表现是给英镑跌势“雪上加霜”，还是送来“一剂安慰的良药”？投资者静观其变。

周四（9月10日）澳大利亚将公布8月就业数据，中国将公布8月居民消费者物价指数。澳大利亚就业市场的表现对澳元走势的影响至关重要，在近期澳元“跌跌不休”的情况下，市场希望看到一些好转的信号。与此同时，中国通胀数据一方面对中国国内金融市场影响很大，但对一直以来对与之息息相关的澳元走势的决定作用不容小觑。

周五（9月11日）将公布日本第三季度短观所有产业指数，以及美国8月生产者物价指数，投资者也需对这些数据保持关注。

本周重要经济数据和事件：

周一（9月7日）：

经济数据：

07:30 澳大利亚8月AIG建筑业表现指数

14:00 德国7月季调后工业产出

16:30 欧元区9月Sentix投资者信心指数

财经事件：

土耳其青年企业家协会主办20国集团青年企业家联盟(G20 YEA)峰会，至9月9日

假日预告：

美国、加拿大 劳动节假期休市

周二（9月8日）：

经济数据：

中国8月贸易帐

07:50 日本第二季度实际GDP修正值

14:00 德国7月季调后贸易帐

17:00 欧元区第二季度GDP修正值

22:00 美国8月就业市场状况指数

央行动态：

07:05 澳洲联储金融稳定性主管Luci Ellis在新南威尔士大学2015年房地产座谈会上发表讲话

17:00 意大利央行发布“货币与银行”月报

周三（9月9日）：

经济数据：

16:30 英国7月工业产出

英国7月商品贸易帐

22:00 加拿大隔夜目标利率

财经事件：

15:00 欧盟委员会主席容克在欧洲议会会议上发表讲话

央行动态：

05:15 明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔就“美国货币政策前景”发表演说

10:00 澳洲联储主席助理(主管经济)洛威在澳洲经济发展委员会活动上发表讲话

17:00 澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在全球外汇行为准则简布会上讲话

22:00 加拿大央行货币政策会议，并宣布利率决定

周四（9月10日）：

经济数据：

05:00 新西兰官方现金利率

07:50 日本8月国内企业商品物价指数

09:30 澳大利亚8月季调后失业率

澳大利亚8月就业人口变动

中国8月居民消费品价格指数

中国8月工业生产者出厂价格指数

19:00 英国官方银行利率

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

央行动态：

05:00 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议

05:05 新西兰联储主席惠勒在惠灵顿召开新闻发布会

19:00 英国央行公布利率决议及会议记录

周五（9月11日）：

经济数据：

07:50 日本第三季度短观所有产业指数

20:30 美国8月生产者物价指数

央行动态：

欧盟财长和央行行长在卢森堡召开非正式会议，至9月12日

09:00 韩国央行召开货币政策委员会会议

19:00 俄罗斯央行宣布利率决定