MetaTrader 4 网络平台测试版可用在您的浏览器

MetaTrader 4 网络平台测试版 已经推出，欢迎您成为其第一批用户。为此，您应该有一个MQL5.community 账户 和一个MetaQuotes-Demo 服务器的模拟账户。



MetaTrader 4 网络平台允许您通过任何浏览器和操作系统 (Windows, Mac, Linux) 进行交易。无需任何其他软件 — 所有一切都可以在MQL5.community 网站完成。访问您的账户，几次点击即可开始交易。







想要马上体验MetaTrader 4的网络交易吗？登录您的MQL5.com 账户，点击交易选项卡，指定您的模拟账户详情并开始交易。请注意，目前为止，只有在MetaQuotes-Demo服务器开立的模拟账户才能用于测试网络平台。



MetaTrader 4 网络平台测试版测试器的4大优势：

您将会是第一批了解MetaTrader 4 网络平台如何工作的用户。 您的反馈可以直接影响产品开发。 您的备注和错误报告将无需理会。 您将能够通过论坛或服务台请求直接与MetaQuotes 软件公司团队互动。

您想要开始测试网络平台并检测错误吗？以最便捷的方式提出报告 — 通过特殊的MQL5.community 论坛或服务台请求。

启动MetaTrader 4 网络平台，成为首批测试的一员！