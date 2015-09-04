每周摘要 8月31日-9月4日 “市场交投平静 本周行情恐还看美国”

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件：“G20会议周末召开 中国将成一大焦点”
幸福投资网：G20财长和央行行长会今起举行 IMF呼吁美勿加息
凤凰财经："一而再 再而三"！ 双降后中国央行第三次释放流动性
网易财经：市场交投平静 本周行情恐还看美国
幸福投资网：G20会议周末召开 中国将成一大焦点
华尔街见闻：欧央行下调经济与通胀预期 暗示必要时将扩大刺激
东方财富网：美国经济衰退几率飙升至47% 创2011年来新高
中文网： 中国将再向委内瑞拉提供50亿美元贷款
货币，汇市新闻：“美联储、加息”
金融界：FED升息预期&人民币贬值 亚洲货币单月跌幅创3年之最
FX168：“难兄难弟”齐翻身 日元与欧元关联性创8年来最高
凤凰财经：分析师：9月加息不是没有可能 非农前金价或陷入区间震荡
凤凰财经：“PMI旋风”横扫亚欧金融市场 欧元和日元携手“复仇”美元
FX168：决策分析：说好的“大冒险”又玩没了 澳元下行破位“画面太美”
MQL5：比特币前景向好的5大理由
腾讯财经：南非也挺不住了？二季度GDP再陷入负增长
网易财经：摩根士丹利：若欧银就QE下一步举措含糊不清 欧元或走高
FX168：中国外汇储备真的充足吗？
股市新闻：“继续降息是股市走出阴霾的关键”
丰华财经： 末日博士麦嘉华：投资金矿股最近应远离美股
FX168：“金融大鳄”加特曼：虽然我感到困惑 仍选择买入股票
新浪财经：亚太股市涨跌互现 日股延续本周颓势
华尔街见闻：不仅货币大贬 巴西股市也大厦将倾
新华网：伦敦股市３日上涨１．８２％
中文网：中国制造业数据差 全球股市受重挫
东方财富：纽约汇市:中国股市下跌促避险需求 日元录得1周最大涨幅
新浪专栏：大阅兵后股市上行拐点将出现新浪专栏：继续降息是股市走出阴霾的关键
市场新闻： “全球市场动荡的背后“黑手”是谁？”
新浪财经：美联储加息Or希腊危机 下一轮市场风暴将会因何而起？
华尔街见闻：别总责怪中国 全球市场需要思考真正的问题
幸福投资网：美国7月贸易逆差创五个月新低
MQL5： 原油价格再大跌将出大事 结合其他因素或引全球衰退
凤凰财经：加息悬而未决黄金踌躇不前 8月非农或有超常规重要性
MQL5： 三星市值连续5个月累计下跌440亿美元
MQL5： 法兴银行：注意了！今年12月前这五种商品极易反弹
华尔街见闻：全球市场动荡的背后“黑手”是谁？华尔街正在疯传一个新解读
幸福投资网：美国初请人数升至28.2万 仍与稳定的就业状况相符
MQL5：普京的新麻烦：俄罗斯失去中国前15大贸易伙伴国地位
原油，贵金属一周趋势：“原油后期市场仍将下行”
FX168：黄金命悬加息 8月非农就业报告或有重要影
新浪财经：印度金饰商：节日季黄金需求或增长70% 金价将受推动
网易财经：三天暴涨25% 油价为何如此疯狂？
凤凰财经：油价飙升“惊呆”市场 美元多头或“暗自窃
新浪财经：市场风险情绪缓和 原油继续上涨
FX168：FX Empire原油分析：下行趋势已破 短线高看49美元
新浪财经：金价喜迎9月“开门红”“金九银十” 或许不是盖的！
中国财经：原油后期市场仍将下行
FX168：国际油价三日暴涨27% 成品油价仍迎六连跌