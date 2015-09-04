每周摘要 8月31日-9月4日 “市场交投平静 本周行情恐还看美国”

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件：“G20会议周末召开 中国将成一大焦点”

幸福投资网：G20财长和央行行长会今起举行 IMF呼吁美勿加息

凤凰财经："一而再 再而三"！ 双降后中国央行第三次释放流动性

网易财经：市场交投平静 本周行情恐还看美国

幸福投资网：G20会议周末召开 中国将成一大焦点

华尔街见闻：欧央行下调经济与通胀预期 暗示必要时将扩大刺激

东方财富网：美国经济衰退几率飙升至47% 创2011年来新高

环球财经：加拿大第二季度经济继续萎缩 央行面临降息压力

路透： 中国国家主席习近平呼吁重启六方会谈

中文网： 中国将再向委内瑞拉提供50亿美元贷款

货币，汇市新闻：“美联储、加息”

金融界：FED升息预期&人民币贬值 亚洲货币单月跌幅创3年之最

FX168：“难兄难弟”齐翻身 日元与欧元关联性创8年来最高

凤凰财经：分析师：9月加息不是没有可能 非农前金价或陷入区间震荡

凤凰财经：“PMI旋风”横扫亚欧金融市场 欧元和日元携手“复仇”美元

FX168：决策分析：说好的“大冒险”又玩没了 澳元下行破位“画面太美”

MQL5：比特币前景向好的5大理由

中信：末日博士：美联储还是打消“9月扣动扳机”的念头吧

腾讯财经：南非也挺不住了？二季度GDP再陷入负增长

和讯网：马里奥鸽派程度无以复加 欧元/美元暴跌超百点

网易财经：摩根士丹利：若欧银就QE下一步举措含糊不清 欧元或走高

FX168：中国外汇储备真的充足吗？





股市新闻：“继续降息是股市走出阴霾的关键”

丰华财经： 末日博士麦嘉华：投资金矿股最近应远离美股

MQL5：崩盘又要来了？一市场恐慌前瞻指标翻越股灾日高位

FX168：“金融大鳄”加特曼：虽然我感到困惑 仍选择买入股票

新浪财经：亚太股市涨跌互现 日股延续本周颓势

华尔街见闻：不仅货币大贬 巴西股市也大厦将倾

新华网：伦敦股市３日上涨１．８２％

MQL5：人民银行《通知》稳汇率 一数据引全球股市动荡

中文网：中国制造业数据差 全球股市受重挫

中国日报：日本股市遭遇逾10年来最大规模单周资金外流

东方财富：纽约汇市:中国股市下跌促避险需求 日元录得1周最大涨幅

和讯网：戴若·顾比：T字线后满足一点可安全抢反弹

新浪专栏：大阅兵后股市上行拐点将出现

市场新闻： “全球市场动荡的背后“黑手”是谁？”

新浪财经：美联储加息Or希腊危机 下一轮市场风暴将会因何而起？

华尔街见闻：别总责怪中国 全球市场需要思考真正的问题

幸福投资网：美国7月贸易逆差创五个月新低

MQL5： 原油价格再大跌将出大事 结合其他因素或引全球衰退

凤凰财经：加息悬而未决黄金踌躇不前 8月非农或有超常规重要性

环球网：上半年德国对中国食品出口激增近47%

MQL5： 三星市值连续5个月累计下跌440亿美元

MQL5： 法兴银行：注意了！今年12月前这五种商品极易反弹

华尔街见闻：全球市场动荡的背后“黑手”是谁？华尔街正在疯传一个新解读

幸福投资网：美国初请人数升至28.2万 仍与稳定的就业状况相符

MQL5：普京的新麻烦：俄罗斯失去中国前15大贸易伙伴国地位

原油，贵金属一周趋势：“原油后期市场仍将下行”

FX168：黄金命悬加息 8月非农就业报告或有重要影

市场观点：花旗对油价反弹“泼冷水”：年底前将跌至新低

新浪财经：印度金饰商：节日季黄金需求或增长70% 金价将受推动

网易财经：三天暴涨25% 油价为何如此疯狂？

凤凰财经：油价飙升“惊呆”市场 美元多头或“暗自窃

新浪财经：市场风险情绪缓和 原油继续上涨

FX168：FX Empire原油分析：下行趋势已破 短线高看49美元

新浪财经：金价喜迎9月“开门红”“金九银十” 或许不是盖的！

中国财经：原油后期市场仍将下行

网易财经：花旗：铂金供应面因素在长期将对价格有所推动

FX168：国际油价三日暴涨27% 成品油价仍迎六连跌