普京的新麻烦：俄罗斯失去中国前15大贸易伙伴国地位

让俄罗斯总统普京头疼的问题越来越多了。

除了油价大跌冲击国家出口创汇收入之外，俄罗斯越来越重视的中俄双边贸易发展也不尽如人意。今年上半年，中国与俄罗斯的双边贸易额同比大幅下滑29%，远不及预期。此外，俄罗斯高官预计普京本周的中国之旅不会达成经济领域的正式合作协议。

据彭博社，中国和俄罗斯上半年双边贸易额同比下跌29%，至306亿美元。这导致俄罗斯五年多以来首次跌出了中国前15大贸易伙伴国的名单。俄罗斯政府官员表示，今年几乎不可能达到先前制定的1000亿美元双边贸易目标。

就在9月1日，普京在接受俄罗斯塔斯社采访时还称：“俄中关系可能已经达到历史最高水平，并将继续发展下去。”

莫斯科卡内基研究中心亚太区项目俄罗斯业务负责人、中国问题专家Alexander Gabuyev对彭博社表示，俄罗斯关于中俄关系的发展水平，尤其是经济贸易合作水平的说法与实际情况存在差异。他称，俄罗斯在中俄双边贸易中是比较被动的供应方。而经济增速放缓的中国在资源进口方面还有很多选择余地。莫斯科卡内基研究中心将研究成果提供给俄罗斯最高决策层。

此外，普京本周的访华之旅可能也不会达成合作协议。据路透社，克里姆林宫外交政策助理Yuri Ushakov本周一表示，俄罗斯总统普京本周访华期间，俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 将与中国石油签署一份输送天然气至中国的谅解备忘录。不过，Yuri Ushakov同时指出，现阶段不太可能在北京就从西伯利亚气田输气至中国达成任何协议。目前还在对这个议题进行“密集谈判”。

普京准备启程前往中国开始他为期两天的访华之旅，他将出席中国抗日战争70周年纪念活动，并在此期间与中国领导人开展一系列双边谈判。

今年，俄罗斯经济面临内忧外患。该国经济在全球经济增速放缓之际存在经济衰退风险。而OPEC、美国等参与的石油价格战令国家油价“腰斩”，这让高度依赖石油及天然气行业的俄罗斯财政遭遇重创，卢布汇率也一度刷新历史新低。

在上述背景下，俄罗斯不断加强与中国的经济联系。比如，俄罗斯加大了对华原油供应。华尔街见闻提及，今年5月，俄罗斯出口到中国的原油数量为392万吨，超过了沙特对华305吨的供应量，成为中国最大原油供应国。

但俄罗斯加强与中国联系的努力也遇到了一些困扰。俄罗斯国有开发银行(Vnesheconombank)第一副主席Peter Fradkov曾在上周接受采访时表示，尽管中俄早在去年10月就达成了1500亿元货币互换协议，但市场需求并不大，因为它只能在短期贸易融资中使用。

此外，遭受欧美制裁的俄罗斯国有开发银行也因“监管问题”而无法在中国发行人民币债券以募集资金。不过，Peter Fradkov称，他们仍希望未来能够在中国发行以人民币计价的债券。