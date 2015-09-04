别光盯非农 9月美联储是否加息还要关注什么？

分析师指出，在市场形势较为平静的局面下，周五美国非农就业报告将是美联储决定是否在9月加息时参考的最重要也是最后一个经济指标。然而，近期全球金融市场极其动荡，并已成为美联储是否会在9月加息的一个主要决定因素。

根据美联储(FED)决策者和其他分析师，美联储要想在9月17日会议上采取加息行动，8月就业和薪资增长数据需要表现得特别强劲，而且股市、债市和汇市近期的剧烈震荡也必须有所缓和。若真加息，则将是美联储近十年来首次。

渣打银行(Standard Chartered Bank)资深分析师Thomas Costerg说道：“考虑到市场波动，报告必须更加强劲才能促使他们加息。假如市场仍如此波动，则一份表现平淡无奇的报告可能还不够。”

接受路透访查的经济学家预计8月份美国非农就业岗位增加22万个，保持过去五年就业强劲增长的势头，而平均时薪增幅则持平于7月的0.2%。该数据定于北京时间周五(9月4日)20:30出炉。

Costerg称，就业岗位增幅若接近30万个，将加大美联储尽快采取加息行动的压力；而薪资数据对于9月政策决定的意义超过以往。

分析师指出，这是因为美联储官员所关心的并非就业市场的韧性，而是若薪资不增长，则通胀率在短期内恐无法回升。

美国通胀率在过去几年中一直低于2.0%的目标水平。亚洲经济增长放缓、大宗商品价格下跌以及美元汇率逼近10年高位都可能令美国消费者价格指数(CPI)升幅保持在低位，进而推迟美联储政策回归正常的时间。

最近数周对中国经济增长放缓的担忧打压股市和商品价格下挫，同时也导致新兴市场货币重挫。

在全球投资者和各国政府都在针对美联储加息前景作准备之时，期货市场交易商预计，美联储本月加息的概率约为30%，低于上月全球市场动荡之前超过50%的概率。

利率期货市场的行情显示，美联储在10月和12月加息的几率更高。

美联储官员上周在杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会上承认，市场动荡会影响他们对政策时机的选择。

甚至连立场鹰派的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)也表示，假如市场动荡一直持续到本次决策会议时，则不太可能加息。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)表示，在中国引领股价大跌以前，美联储有很充分的理由加息，但眼下则仍在关注局势的发展。