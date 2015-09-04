“小非农”差强人意无碍美元强势 静候欧银决议重磅来袭

周三（9月2日）美元指数一路温和走强，因全球股市略有回稳，市场紧张情绪有所缓和，且美国经济数据整体仍巩固市场对美联储（Fed）本月升息的预期。而日本方面则基本无重要经济数据公布，美元/日元追随美元而动，上一交易日一路持稳反弹之势，并以较长阳线收涨。与之相反，欧元/美元则一路维持下行之势，股市上扬令交易员出脱套利交易的势头放缓。

此前欧元作为低收益避险货币，因出脱套利交易而受到提振。此外周三亚太时段澳元一度刷新逾6年半低位0.6983，因澳洲第二季度GDP数据疲软，且大宗商品价格持续下滑，加之近期市场对中国经济增长放缓及全球股市不稳定性的担忧加剧，澳元无疑面临“雪上加霜”的局面。但之后澳元因市场风险情绪的变化而反弹收复当日跌幅。本交易日接下来无疑需重点关注的是欧洲央行（ECB）利率决议及声明，以及欧元区7月零售销售数据，这或将为近期欧元提供更为明确的方向指引。

上一交易日美国公布素有“小非农”之称的ADP数据，显示8月就业人口增长19万人，不及预期的20.1万人，但好于前值的17.7万人。在受到能源行业就业以每月1万人的速度减少所拖累，美国8月ADP就业增幅延续跌势。年内目前为止ADP就业人口变动已经有7个月不及市场预期，但因整体好于前值，加之市场风险偏好的改善，数据公布后美元仍维持坚挺，并受助略微扩大涨幅。

与此同时，周三澳洲公布的第二季度GDP数据显示，澳洲第二季度GDP季率增长0.2%，前值增长0.9%；年率增长2.0%，前值增长2.3%，分别低于经济学家预期的0.4%及2.2%。澳洲GDP增速不及经济学家预期，主要受矿业投资及出口盈利的下跌所继续拖累。且澳洲矿业与建筑业活动的放缓，加之商品出口量及出口值的下跌，这些都对第二季度GDP构成拖累。另外，第二季度净出口也对GDP造成了0.6个百分点的拖累。

周三除了最为重磅的美国8月ADP就业人口变动以及澳洲第二季度GDP数据，还公布了欧元区7月生产者物价指数，以及美国7月耐用品订单修正值。数据显示欧元区7月生产者物价指数年率下滑2.1%，符合市场预期，且持平于前值；月率下滑0.1%，也基本符合预期继前值。而美国美国7月耐用品订单月率修正增长2.2%，前值增长2.0%，数据公布后，美元获得支撑而继续维持坚挺。

ADP数据好于前值但不及预期 暗示非农就业增长或面临下行风险

根据知名外媒经济学家和策略师的客户报告，美国8月ADP就业人口增长弱于预期，暗示周五公布的非农就业人口增长可能不到20万人。

ADP公布的8月美国企业就业人口增加19万人，预估为20.1万人，7月份数据也向下修正。此外劳工部将第二季度非农生产率增幅向上修正至3.3%，而初值为增长1.3%。

道明证券（TDS）策略师Millan Mulraine表示，美国ADP报告的基调“令人失望”，但一个有意思的情况是，过去4年来，ADP将每年8月份私营部门就业人口平均高估6.7万人，因此如果在分析中考虑到这一因素，表明新增就业人数远低于20万人。

MFR分析师Joshua Shapiro指出，“鉴于ADP报告结果略低于周五将公布的私人部门新增就业人数的预期中值，我们可能会看到某些就业人数预期会有更大幅的下调，导致预期中值小幅下降，因此维持8月份非农就业人口增加19.5万人的预期不变。”

三菱日联策略师John Herrmann在研报中写道，ADP数据如此之低，可能导致市场参与者将美联储（Fed）9月份升息的概率自目前的31%降至近乎于零。接受彭博调查的经济学家对非农就业增长的预期中值为21.8万人，而三菱日联报告则预计本次美国非农就业增长可能低至15.8万人。

欧洲央行料下调通胀预估 但会为增加QE规模做好准备

随着国际油价持续下滑以及中国经济放缓，本交易日欧洲央行（ECB）势必将下调通胀预估，还可能承诺：如果前景变得更加黯淡，央行将扩大债券购买规模。

日内欧洲央行料将维持利率不变，并表示尽管无法达到中期通胀目标的可能性上升，但现在还不是采取具体政策行动的合适时机。央行还有可能表示，尽管见效缓慢，但其规模超过1万亿(兆)欧元的资产购买计划正在发挥作用。

接受路透调查的多数分析师预计，欧洲央行终将延展或扩大量化宽松计划。四分之三的分析师表示，该行可用的政策工具所剩无几，把定于2016年9月结束的量化宽松予以调整，是惟一可行的办法。

苏格兰皇家银行（RBS）在客户报告中表示，“欧洲央行量化宽松带来的经济效应正在消退，通胀预期位于低档，全球经济成长更面临中国经济急剧放缓的威胁。”

欧洲央行首席经济学家普雷特曾表明，市场不应怀疑欧洲央行采取行动的“意愿及能力”。但欧洲央行执委科尔及副总裁冈斯坦西欧等其他决策官员则表示，该行要过一段时间才会采取行动，目前倾向于维持政策不变。

意大利裕信银行(UniCredit)表示，“鉴于围绕中国的不确定性上升，欧洲央行采取观望态度的同时，可能对外部事件保持高度警惕。预计德拉基对这种更具挑战的环境的反应将是强力承诺：如果物价稳定遇到威胁，则将进一步放宽政策。”

欧洲央行还可能表示，中国市场动荡对欧元区的影响有限，市场震荡期间欧元区二线国家公债收益率温和上升，显示欧元区经济体质处于多年来最好状态。

此外除了紧盯欧洲央行（ECB）利率决议及声明，本交易日还将公布欧元区7月零售销售，美国7月贸易帐以及上周季调后初请失业金人数。本周接下来的2个交易日，虽然中国市场因抗战胜利70周年纪念日而休市，但国际金融市场依旧不曾停歇，可谓是重磅数据云集，投资者可保持密切关注，依旧留意市场风险偏好的变动，或能寻求到好的交易机会。