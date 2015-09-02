印度经济增长好过中国？五张图告诉你并不是

8月31日印度官方公布的数据显示，印度二季度GDP同比增长7%，成为全球增长最快的经济体之一。但是，其他用于衡量经济活力的5项关键指标显示，印度经济表现并没有那么积极。

8月31日印度官方公布的数据显示，印度二季度GDP同比增长7%，成为全球增长最快的经济体之一。但是，其他用于衡量经济活力的5项关键指标显示，印度经济表现并没有那么积极。

印度官员曾希望，西方经济体会聚集更多的需求，但事实上，全球经济体持续承压，截至7月，印度出口已经连续第8个月下滑。

在截至3月31日的一年内，印度出口总额为3105亿美元，相比3400亿美元的目标低出9%。在这个财年的前四个月，情况并没有改善：商品出口创纪录地同比下滑15%，至898.3亿美元。人民币的贬值加大了印度的压力。加上，国际油价大幅下跌，令印度石油产品出口遭到重创。

上周，在全球抛售潮中，印度卢比兑美元汇率触及近两年来的最低水平，成为亚洲表现最差的货币之一。分析人士指出，卢比贬值是印度保持出口竞争力的必要条件。他们预计，今年晚些时候，卢比会进一步走软，而这取决于美联储的加息。8月，外国投资者成为印度债券市场的大卖家，打压了卢比。

去年，印度基准股指Sensex指数是全球表现最好的指数之一。但今年到目前为止，该指数始终未能发光。自去年年中以来，投资者购买股票，预期印度经济将加速增长并提振企业利润，但结果却令人失望。分析人士已经开始下调Sensex指数目标。Ambit Capital现在将Sensex指数看跌至28000点，远低于此前预期的32000点。如果人民币再次贬值，印度股市可能进一步下跌。

自从总理莫迪去年开始执政，印度大型企业的利润机会没什么增长。上面的图表显示，企业利润相比一年前在Sensex指数中的增长率。

根据美银美林的报告，今年二季度，Sensex企业的利润仅增长1%，去年同期增长24%。

受累于大型私营部门和政府工程项目仍在等待批准，公用事业单位和水泥企业在利润增长上拖了后腿。金属和炼油企业也因油价和大宗商品价格的下跌而受到重创。