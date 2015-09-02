欧元空头吃紧澳元破位 黄金待小非农后做空

日内迎来美国ADP数据，欧元空头吃紧，澳元明显破位下行，黄金关注能否收低后做空，白银仍缺乏方向性。

欧元/美元

近期走势：空头吃紧

欧元/美元昨日大幅飙高，因以欧美股市为代表的全球股市暴跌，美国三大股指跌幅均逼近3%。这令得前期欧元空头变得艰难，1.1368的止损仍完好，目标仍是1.1025，但日内若不能承压，则后市触止损离场的概率将大幅上升。

澳元/美元

近期走势：破位下行

澳元/美元日线图破位下行的形态明显，0.7210构成重要的压制效果，预计未来几个交易日将出现持续下跌行情。但是汇价的目标位难以设置，投资者入场做空，也只能通过止损下移来保护头寸和兑现盈利。

贵金属

黄金：长上影等做空

金价昨日冲高回落，出现长上影，预计后市下行风险将高企。但需要等待金价本交易日收低来给出信号，而金价本交易日能不能收低，或许要取决于ADP就业的表现。

本交易日北京时间20:15，美国将公布8月ADP就业人数变动，市场预期为增加20.1万人，优于前值的18.5万人。能否重返20万上方，或许是这次数据的关键。

白银：缺乏方向性

白银昨日基本收平，目前是震荡整理的格局。关注下14.75阻力效果，但缺乏方向性令当下不宜入场。