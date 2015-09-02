非农数据前，行情走势谨慎

2015-09-02 10:04来源：汇股资讯作者：投资李哥网址：http://www.xjjrtz.com浏览数:2次

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文章附图

基本面：

"[快讯]多伦多股指收跌377.22点，或2.72%，报13481.90点

[快讯]纳指周二收跌139.40点，或2.92%，报4637.11点

[快讯]标普500指数周二收跌57.52点，或2.92%，报1914.66点

[快讯]道指周二收跌463。87点，或2.81%，报16064.16点

[快讯]美国股市扩大跌幅，标普500、道指、纳指跌幅均达3%

"

技术面：

昨日金价做了9月第一个交易日试探月线MA5（1146.09）阻力的动作，最后受阻回落，收倒垂阳线，macd回归0轴，dif与dea看空排列，MA有反弹迹象。四小时图K线看空组合，macd收出阴线，dif与dea死叉。

今日观点：

综上所述，金价还有一波反弹没有走完，转空信号还没有给出，但是上方阻力明显，上行力度明显不足，不建议继续多单；欧元走势类似黄金，但是比黄金可能要好，波浪结构规范，长短线走势节奏一致，可以低多；英镑走势疲弱，关键位被跌穿，高空为主。

今日思路：

阻力位1146.87、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1135.63企稳做多，止损1132.3止盈1143.43、1159.61、1169.81；

2、黄金1144.37不破做空，止损1148止盈1132.67、1120.96、1114.36；

3、白银14.89不破做空，止损14.95止盈14.14、13.96；

4、加元1.3214企稳做多，止损1.3155止盈1.3297、1.3352、1.3406；

5、澳元0.7083不破做空，止损0.7171止盈0.6640；

6、日元120.67不破做空，止损122.75止盈117.09；

7、欧元1.1236企稳做多，止损1.1165止盈1.1350、1.1148、1.1618；

8、英镑1.5353不破做空，止损1.539止盈1.5073、1.5247；

9、瑞郎0.9618不破做空，止损0.9673止盈0.9579、0.9328；

10、镑日183.87企稳做多，止损182.46止盈185.47、188.66；

11、欧日135.14企稳做多，止损134.66止盈135.7、136.82；

12、美指95.91跌破做空，止损96.45止盈94.8、94.27、93.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差