今年俄罗斯经济萎缩程度或甚于预期 因全球前景恶化

今年俄罗斯经济萎缩程度恐将甚于此前预期，因受油价下跌及全球经济疲弱拖累。

分析师之所以下调预估，是之前国际油价重又下跌，而这又因全球担心中国经济放缓而加剧。

路透对12位分析师的调查预期，2015年俄罗斯经济将萎缩3.7%，甚于上月调查时预计的萎缩3.5%。

“我们下调了实质国内生产总值(GDP)预估，将第二季经济表现逊于预期、全球新兴市场前景恶化、以及我们修正油价预估均纳入考量，”美银美林分析师Vladimir Osakovskiy称。

“油价下跌抑制了今年经济活动复苏的潜力，尽管有来自卢布再次走贬的潜在支撑。”

目前指标布兰特原油价格每桶不到50美元，从5月时的近70美元下跌。

该调查预计，2016年俄罗斯经济将成长0.5%，与上月预估相同。

油价下跌亦压低卢布汇率，多数分析师预计俄罗斯央行将在9月11日会议上维持利率不变，而不是降息。

在11位对9月利率作出预估的分析师中，仅有两位预计央行将降息50个基点，其余均预测央行将维持利率不变。

该调查预计，央行将在第四季开始再度降息，年底前将降息100个基点。尽管卢布贬值，但调查预测通胀率年底时将为11.9%，略低于上月预估。预计2016年底将进一步下跌至6.8%。

Renaissance Capital分析师Oleg Kouzmin称，他预计近期卢布贬值不会对通胀构成重大影响，因俄罗斯物价已调整至第一季的水平，当时卢布汇率也较低。

调查预计，未来一年卢布将逐步升值，兑美元三个月和12个月后将分别报65和61.35，周一收报64.249。